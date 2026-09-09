La foto más polémica de la historia

André Friedmann, que firmaba sus fotografías con el seudónimo Robert Capa, murió el 25 de mayo de 1954 al pisar una mina antipersona durante la guerra de Indochina mientras hacía un reportaje para la revista Life. Como fotoperiodista había cubierto la guerra chino-japonesa, la Segunda Guerra Mundial y la primera guerra árabe-israelí. En su autobiografía, Ligeramente desenfocado (La Fábrica), cuenta su actividad en varios frentes de la Segunda Guerra Mundial, que cubrió desde 1942 hasta la liberación de Berlín en 1945.

Algunas de sus fotografías más famosas las hizo durante la guerra civil española, entre ellas 'Muerte de un miliciano', el 5 de septiembre de 1936, hace noventa años, una imagen que con el tiempo se convirtió en el icono más representado de aquella guerra después de haber sido publicada por la revista Vu el 23 de aquel mismo mes. La fotografía capta el momento en el que el miliciano anarquista Federico Borrell García, conocido como Taino, era alcanzado por un disparo de las tropas nacionales mandadas por el coronel Sáenz de Buruaga durante una batalla en Cerro Muriano (o en un camino del municipio de Espejo, según investigaciones recientes). Taino fue la única baja mortal registrada aquel día en Cerro Muriano, aunque en el Archivo Histórico de Alcoy se conserva una carta de un testigo que afirma que su muerte ocurrió «mientras se ocultaba detrás de un árbol». Esta fotografía y otras tomadas por Capa durante la guerra civil fueron reproducidas por las más importantes revistas europeas y norteamericanas y supuso el empujón definitivo hacia la cima de la carrera de Robert Capa, considerada ejemplar en la historia del fotoperiodismo.

Algunos analistas creen que la fotografía no captó un hecho real, sino que fue fruto de una previa puesta en escena. Los primeros en mantener esta tesis fueron el periodista italiano Luca Pagni y el profesor Sergio Romano, a los que se unió el historiador Phillip Knightley, que en su obra The First Casuality (La primera baja) afirma que un viejo periodista británico, O’Dowd Gallagher, le dijo que el propio Capa le había contado que había sido una escenificación. Una tesis apoyada también por el profesor José Manuel Susperregui en Sombras de la fotografía (Universidad del País Vasco, 2009) y por el profesor de la Universidad de Málaga Demetrio E. Brisset en Fotografía, muerte y símbolo. Aproximación desde la antropología visual (Gazeta de Antropología, 2005). En un documental de 2007, La sombra del iceberg, de Hugo Doménech y Raúl Montesinos, no se llega a afirmar radicalmente la falsedad de la fotografía, aunque se muestran dudas razonables.

La secuencia completa a la que pertenecía la foto del miliciano, que podría aclarar la duda de si Taino aparecía en un negativo posterior, nunca se encontró. Tampoco estaba en la llamada Maleta mexicana, en la que se recuperaron más de 4.500 negativos y fotografías de la guerra civil española que estuvieron perdidas durante más de sesenta años, hechas por Robert Capa, su compañera Gerda Taro y el fotógrafo David Seymour, Chim, que su propietario entregó en 2007 a la Fundación de la Agencia Magnum, entonces presidida por Cornell Capa, el hermano de Robert Capa, quien, poco antes de morir, pudo ver cumplido el sueño de contemplar la obra extraviada de su hermano. Algunos críticos han especulado con que el propio Cornell hubiese ocultado la secuencia al haber descubierto el fraude, para no perjudicar la memoria de su hermano.

Otras teorías apuntan a que fue Gerda Taro la verdadera autora de la fotografía. De hecho se hace difícil asignar una autoría certera a algunas fotografías de la guerra civil, ya que a veces la pareja de fotoperiodistas se intercambiaba las cámaras entre sí y muchas de las publicadas estaban firmadas por Capa & Taro, porque para entonces el tema de la autoría era un asunto secundario.

Contra la teoría de la puesta en escena, una exposición de la secuencia de fotografías en el Barbican Center de Londres en octubre de 2008, tomadas el mismo día en Cerro Muriano, se hizo para reafirmar la veracidad de la foto de Capa. La secuencia fue descubierta en el Centro Internacional de Fotografía de Nueva York, una institución fundada por el hermano de Capa, y la exposición fue organizada por el historiador Richard Whelan, biógrafo del fotoperiodista, que explica en su libro This is War su teoría sobre la autenticidad de la foto. Whelan murió poco antes de inaugurarse la muestra. Según esta tesis, al parecer, se estaba realizando en efecto una puesta en escena por los soldados del regimiento republicano cuando un francotirador del ejército franquista disparó su fusil alcanzando al miliciano.

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Posiblemente no se sepa nunca con certeza la verdad de esta fotografía, convertida por la historia, como otras fotos de Capa, en un icono bélico de las democracias contra los totalitarismos, una obra que afianza el valor de la obra de Capa como fotoperiodista y sugiere el riesgo que lo llevó a la muerte en 1954 (su frase favorita era «si la foto no es buena es que no estabas lo suficientemente cerca»). Su novia, la fotógrafa Gerda Taro, había muerto durante la batalla de Brunete, en la guerra civil española, aplastada accidentalmente por un tanque republicano.