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'Furia. Parte 2', secuela de la serie española más vista de HBO Max, se estrena el 9 de octubre

La segunda temporada de la serie dirigida por el cineasta grancanario Félix Sabroso cuenta con nuevas estrellas del cine español, como Carmen Maura, Maribel Verdú o María León

Carmen Maura y Ana Torrent en 'Furia. Parte 2'.

Carmen Maura y Ana Torrent en 'Furia. Parte 2'. / HBO Max

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Nora Navarro

Nora Navarro

La segunda temporada de Furia, la serie de comedia negra dirigida por el grancanario Félix Sabroso y la ficción española más vista de la historia de HBO Max, regresa el próximo 9 de octubre con nuevos personajes, tramas y estallidos, tras su puesta de largo mundial en el Festival de Cine de San Sebastián el próximo 21 de septiembre. Esta secuela integra en el reparto a nuevas estrellas del cine español, con una alineación de actrices encabezada por Maribel Verdú, Carmen Maura, María León, Ana Mena, Cecilia Suárez y Clara Sans, en la que además repiten Claudia Salas y Ana Torrent con los mismos personajes de la temporada anterior.

La plataforma ha revelado también el teaser de esta nueva temporada, que vuelve a contar con ocho episodios de 30 minutos de duración cada uno. En cuanto a la trama, esta segunda entrega bebe de conflictos de la anterior pero no se articula como una continuación de la primera, sino que despliega nuevas historias bajo la misma premisa antipatriarcal y anticapitalista que Furia: "Varias mujeres están atrapadas en un sistema de mercado donde todo es susceptible de convertirse en lucrativo espectáculo. Todas ellas deberán enfrentarse a estas crudas situaciones con la única arma que les queda: la furia".

La segunda temporada de esta serie original de HBO, creada y dirigida por Félix Sabroso (Perdona bonita, pero Lucas me quería a mí; La isla interior -junto a Dunia Ayaso- o El tiempo de los monstruos), quien también firma los guiones junto a Juan Flahn y codirige con Jau Fornés, se ha rodado en distintas localizaciones de Madrid. Jose María Caro, Antonio Trashorras y David Ocaña son los productores ejecutivos por parte de HBO Max y Santi Botello y Félix Sabroso son los productores ejecutivos por parte de Producciones Mandarina.

Según HBO Max, Furia ha sido la serie española más vista de la historia de la plataforma y la tercera más vista a escala global, solo por detrás de La casa del dragón y The last of us.

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María León en una escena de 'Furia. Parte 2'.

María León en una escena de 'Furia. Parte 2'. / HBO Max

Un éxito sin precedentes

Por su parte, la primera temporada de Furia reunió por primera vez en pantalla a las actrices Carmen Machi, Candela Peña, Cecilia Roth, Nathalie Poza y Pilar Castro, cuya memorable interpretación coral les valio el Premio Especial del Jurado al elenco protagonista en los Rose d’Or europeos que otorga la UER para destacar cada año a las mejores producciones en televisión, así como también del Premio Ondas a Mejor interpretación femenina para las cinco protagonistas junto a Claudia Salas y Ana Torrent. Además, la ficción fue nominada a los Premios Feroz (Mejor serie de comedia, Mejor guion de serie y Mejor actriz para Candela Peña), Premios Forqué (Mejor interpretación femenina para Candela Peña) y Premios Iris (Mejor actriz para Candela Peña y Mejor dirección de ficción para Félix Sabroso).

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