Qué hay de nuevo en la programación del Auditorio y el Pérez Galdós: los dos espacios escénicos se abren al talento local y a las residencias artísticas

El Teatro Pérez Galdós y el Auditorio Alfredo Kraus han presentado el avance de su nueva temporada 2026/2027 bajo el lema 'Conectamos contigo'. La nueva programación, la primera con Zoilo Alemán como director general de la Fundación Auditorio y Teatro de Las Palmas de Gran Canaria, llega acompañada de la renovación conceptual y de nuevos espacios. Entre las principales novedades destacan la redefinición de sus salas para albergar a creadores emergentes locales, el estrechamiento de lazos con la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria (OFGC) y el objetivo compartido de respaldar la candidatura de Las Palmas de Gran Canaria como Capital Europea de la Cultura 2031.

En el Auditorio Alfredo Kraus destacan dos grandes novedades con la creación de nuevos espacios. Por un lado, el Espacio Canarias Emergente (Espacio MiGente), localizado en la Sala Jerónimo Saavedra, que se habilita como un laboratorio libre de cargas económicas para apoyar a los creadores canarios. Por otro lado, la Sala San Borondón (Espacio Rebelión) se reconfigura como un espacio diáfano, con capacidad para hasta 1.000 personas, destinado a conciertos, sesiones musicales y propuestas híbridas. Asimismo, se recuperan los ciclos íntimos Noches del Rincón, que comienza este domingo con Puerto Rico Canta, y el ciclo A Solas. A Dúo en la Sala de Cámara, que arrancará con la propuesta Pleito, de Alba Gil Aceytuno.

Zoilo Alemán, Carolina Darias, Antonio Morales y Manuel Benítez posando ante el logo de la Candidatura de LPGC a Capital Cultural Europa 2031 / LP/DLP

La programación de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria se consolida en la Sala Sinfónica abriendo la puerta a convertirse en Orquesta Residente del Auditorio. Otra de las propuestas que se adelantaron en el acto de presentación de la nueva temporada, que también contó con la presencia de programadores y artistas, es la residencia del verseador y doctor en Filología, Yeray Rodríguez, en el Auditorio, que se abre así a la tradición y a un género, el punto cubano, que va emergiendo con fuerza en las Islas.

Jazz, festivales, gospel y humor

En el ámbito del jazz, El Rincón del Jazz presentará figuras internacionales como el ganador de premios Grammy Bill Laurance, Leonor Watling & Leo Sidran, Joscho Stephan, Marc Miralta, y la creación canaria de la mano de Takeo Takahashi y Ernesto Montenegro. Por su parte, la música popular y los festivales tendrán un papel central con el 20º aniversario del Festival Mar Abierto, que trae a Pablo López, Víctor Manuel, Sole Giménez, Marta Sánchez y el espectáculo This Is Michael, además de actuaciones de Dulce Pontes, Los Gofiones, el 21º Gospel Canarias Fest, la edición de Sunbeat LPA 2027 y espectáculos singulares como Julio Iglesias Experience y el festival inclusivo Te Toca–Moving Concerts. La oferta del Auditorio se completa con el humor de Darío López, Kike Pérez, Omayra Cazorla y Yanely Hernández.

En el Teatro Pérez Galdós, la danza tendrá un protagonismo relevante comenzando este jueves con Afanador , del Ballet Nacional de España, dentro del Festival Temudas; el estreno de Liberté de la Compañía de Danza Rocío Pozo, los certámenes y la gala del festival Masdanza, y piezas integradas en el programa Platea como OTS de Haatik Dantza y Las hijas de Bernarda de Taiat Dansa. Dentro del ciclo Segunda Lectura, el teatro coproducirá junto a la Compañía Nacional de Teatro Clásico la obra El Anzuelo de Indias, dirigida por Mario Vega.

Las residencias de la OFGC y Yeray Rodríguez en el Auditorio es otra de las novedades

La lírica en el Pérez Galdós conmemorará una fecha muy especial con la 60ª temporada de Ópera de Las Palmas de Gran Canaria, dedicada al centenario del nacimiento de Alfredo Kraus. Asimismo, la 34ª temporada de Zarzuela llevará a escena La tabernera del puerto y Los Gavilanes. La oferta se enriquece con la participación del Fred Hersch Trio en el marco de Jazz Otoño, el décimo aniversario del ciclo Música y Literatura, que contará con Juan Echanove en Mujeres y hombres del 27 y la reposición del monólogo dedicado a Erik Satie escrito por Alexis Ravelo. Para el público familiar destacan el estreno de Memoria de pez, basado en las láminas juveniles de Benito Pérez Galdós, la propuesta sensorial Flores para primera infancia, y producciones navideñas que incluyen Zenicienta de Zalakadula, Carta a Santa Claus y las funciones de enero del musical El Fantasma de la Ópera.

Cultura para la cohesión social

Durante la presentación pública de la programación, el presidente del Cabildo de Gran Canaria y vicepresidente de la Fundación, Antonio Morales señaló que la cultura es un elemento esencial "para la cohesión de una sociedad y para la consolidación de una ciudadanía crítica, especialmente en tiempos marcados por la manipulación y la involución de derechos". En este sentido, remarcó la obligación que tienen las instituciones públicas de reforzar todos aquellos instrumentos que hacen posible el encuentro y el pensamiento reflexivo mediante las herramientas disponibles. Asimismo, situó al Auditorio Alfredo Kraus y al Teatro Pérez Galdós como "faros fundamentales de la isla" y dio la bienvenida a Zoilo Alemán como nuevo director general de la Fundación, destacando que esta nueva etapa está llamada a propiciar un cambio de ciclo "y a dar un impulso renovado a los objetivos artísticos e insulares".

Por su parte, Zoilo Alemán expuso las líneas maestras de su hoja de ruta al frente de la entidad, subrayando la responsabilidad y la ilusión con la que asume el liderazgo de ambas sedes. Alemán argumentó que su visión integra la excelencia cultural, la eficiencia operativa "y el rigor en la gestión para edificar una institución viva y conectada con la ciudadanía". Explicó que su llegada "no busca empezar de cero", sino conservar aquello que funciona bien y construir sobre esas bases un espacio donde sucedan "cosas con trascendencia real". También se comprometió con la proyección exterior dentro del marco de la Capitalidad Europea 2031.

Zoilo Alemán, Carolina Darias, Antonio Morales, Manuel Benítez en la presentación de la nueva temporada 2026/2027. / LP/DLP

En esa misma línea institucional, la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria y presidenta de la Fundación, Carolina Darias, enfatizó el entendimiento constante entre el Ayuntamiento y el Cabildo de Gran Canaria como "la clave de solidez que permite afrontar nuevos desafíos". Darias destacó que la ciudad es oficialmente finalista para convertirse en Capital Europea de la Cultura 2031, una aspiración que ha imbuido la filosofía de la nueva programación a través de sinergias entre la Oficina de la Capitalidad y la propia Fundación. La alcaldesa defendió el derecho "a crear y el deber de las administraciones de facilitar plataformas para que el talento emergente dé sus primeros pasos y se proyecte hacia el exterior". En este contexto, puso en valor la creación del Espacio Rebelión y del Espacio MiGente como entornos flexibles que responden al lema de la candidatura, la 'Rebelión de la geografía', transformando la insularidad en una oportunidad de desarrollo y conectividad con África, América y Europa.

Finalmente, el director artístico, Manuel Benítez, desgranó el planteamiento conceptual de la temporada, defendiendo que las salas de la Fundación "no son ni pueden ser estadios, por lo que es imprescindible adaptar los formatos a las nuevas lógicas creativas sin rebajar la excelencia".