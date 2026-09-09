Velvet Flores y Laiv, protagonistas de la segunda cita de 'Música viva'

El pop-electrónico tomará este sábado 12 de septiembre la plaza del Pilar con Velvet Flores y Laiv, artistas que protagonizarán la segunda cita de Música viva en el entorno de Las Canteras. Será entre las 20.00 y 22.00 horas cuando el público podrá disfrutar de estas dos propuestas singulares que dialogan desde la experimentación y la sensibilidad contemporánea.

Con acceso libre hasta completar el aforo, la siempre concurrida plaza se transformará en el escenario del nuevo circuito musical al aire libre que, hasta noviembre, dará buena cuenta del talento isleño en la zona del litoral capitalino.

En esta segunda cita de Música viva, Velvet Flores, proyecto artístico musical alternativo de Marta Holly, acercará a los y las asistentes a un directo íntimo y profundamente personal y emocional. Y es que la cantautora tiene como objetivo generar un espacio en el que habitar la música, a través de un sonido independiente y cuidado que explora géneros como el ambient, el post punk y el dream pop, entre otros.

También la tarde del sábado, el músico, productor y compositor Leonardo (Leo) Segovia recalará en la plaza del Pilar con su proyecto más personal: Laiv. Un universo sonoro que fusiona música electrónica, folk e indie.

Música viva regresará de nuevo en octubre, concretamente el día 10, cuando Hey Chabón y Ana Falcón se suban al escenario de la plaza Saulo Torón. El 14 de noviembre, harán lo propio OM Domínguez y Madrelagua Project, pero en el entorno de La Cícer.

La música en la playa

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria estrenó Música viva el pasado 15 de agosto en los Jardines del Atlántico, con las bandas Pleito y La Cofradía, con el objetivo poner en valor la música en directo y el talento canario, un binomio infalible que además ocupará un espacio tan atractivo como el entorno de Las Canteras.

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Programado por Mario Alonso y Ángel Clavijo, de Welcome Yonders, el proyecto nace con la vocación de recuperar la música en directo cerca de la playa y generar un nuevo circuito cultural vinculado a la creación musical de las islas.