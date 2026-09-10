El artista Gabriel Tondreau explora la identidad y el territorio en su exposición 'Apenas somos paisaje'

Partiendo de la frase del antipoeta chileno Nicanor Parra, "Creemos ser país y la verdad es que somos apenas paisaje", el artista plástico también de origen chileno, Gabriel Tondreau, explora la identidad y el territorio en una exposición que lleva por título Apenas somos paisaje, y que da como resultado un conjunto de piezas sobre telas de diferentes tamaños y colores para acercar su visión al público, "dejando la interpretación abierta", como señala el autor.

La muestra, que se podrá visitar en la Galería de Arte de la ULPCG, ubicada en la sede institucional de la calle Juan de Quesada, 30, hasta el próximo día 30 de octubre, reúne el trabajo multidisciplinar desarrollado por el creador a lo largo de los últimos tres años. Con ella consolida y amplia en este espacio universitario una investigación artística previa realizada en Tenerife, desplegando todo su volumen y potencial expositivo. Los días 17 de septiembre y 29 de octubre, a las 18.00 horas, el propio artista ofrece una visita guiada por esta colección.

Los días 17 de septiembre y 29 de octubre, el autor ofrece una visita guiada por esta colección

La propuesta artística, compuesta por 20 telas y una instalación, destaca por una marcada multiplicidad de lenguajes y formatos que transitan desde la pintura académica tradicional y las telas sin bastidor hasta el collage textil, la escultura y piezas experimentales elaboradas con anilina y lejía. A través de esta diversidad de materiales, Tondreau plasma las múltiples facetas y reacciones que experimenta el ser humano en su día a día, entendiendo la identidad como "un proceso fluido y cambiante". Asimismo, la exposición aborda "la cercanía entre el ámbito latinoamericano y el archipiélago canario", buscando construir una atmósfera o microclima de protección interior mediante la investigación del paisaje. Surgida de manera orgánica a partir de la libre experimentación en el taller, la muestra huye de lecturas cerradas e invita al propio espectador a completar el sentido de cada obra a través de su mirada personal.

Gabriel Tondreau con el rector y la comisaria de la exposición ante la instalación de la muestra. / LP/DLP

Sobre la mirada del artista hacia el territorio y el paisaje, Gabriel Tondreau afirma que actualmente "ya nadie está trabajando paisaje como tal, porque el arte contemporáneo lo trata como algo muy representativo, y la tendencia ahora no es representación, sino presentación". El artista añade que la búsqueda de reinterpretación y llegar a estos lugares geográficos "de alguna manera es como ir un poco en contra de la corriente", y subraya que en Canarias, "hace no mucho tiempo hubo mucha gente que estaba enfocada en el paisaje y había grupos que, de alguna manera, generaron identidad e hicieron para la cultura presente la imagen del territorio".

Identidad a a través de las vivencias del artista

En palabras de la comisaria de la muestra Elena Marrero, Apenas somos paisaje profundiza en "cómo el entorno está presente en la obra pictórica y poética del artista", abordando la identidad a través de sus propias vivencias del territorio, desde su Chile natal pasando por Barcelona hasta su arraigo en Tenerife y Gran Canaria. Esta conexión entre el ámbito latinoamericano y el contexto insular se materializa simbólicamente en la obra mediante elementos compartidos como la platanera, la palmera o la presencia omnipresente del mar. Para trasladar este cúmulo de emociones e ideas, la muestra recurre a una rica variedad de medios y materiales, invitando al propio espectador a completar de manera libre el significado de cada pieza.

El rector de la ULPGC, Lluís Serra-Majem, destacó el valor de este proyecto, seleccionado a través de una convocatoria abierta y participativa, así como la sólida colaboración institucional entre la ULPGC y la Universidad de La Laguna en el ámbito de la producción artística. Durante la presentación, el rector valoró la calidad técnica y la fuerza expresiva de las piezas expuestas, señalando el compromiso de la institución universitaria por mantenerse plenamente integrada en el circuito cultural y artístico de la ciudad, de la isla y del conjunto del archipiélago canario.