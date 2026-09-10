El Hierro se convierte en epicentro de la música alternativa con la novena edición de HeroFest

El Hierro inaugura este viernes 11 de septiembre una nueva edición de HeroFest y reafirma, por noveno año consecutivo, su lugar dentro del mapa de la música alternativa en Canarias. En una isla de poco más de once mil habitantes y al margen de los grandes circuitos, el festival se consolida como una de propuesta coherente y lo hace, además, con Pony Bravo al frente del cartel en el que también destacan nombres como Ale Acosta, Casablanca III o Pleito. La trayectoria de la banda sevillana encaja a la perfección con la filosofía del encuentro canario, ya que sus máximas son la independencia, el riesgo y una mirada crítica hacia la industria.

La apertura de esta edición vuelve a desplegar el festival en diferentes espacios de La Frontera, como Tigaday o La Maceta e integra el paisaje, con la comunidad local y su programación musical. El festival herreño reivindica un modelo basado en la cercanía, la programación cuidada y una experiencia donde el entorno también forma parte del directo. Es por eso que la prioridad de la organización es la escucha y el descubrimiento, con especial atención a propuestas emergentes junto a nombres ya consolidados del circuito alternativo. "Los macro festivales son más corporativos y fríos; en los pequeños hay cercanía y descubrimiento. Son fundamentales para que la música siga saludable", resume Daniel Alonso, líder de Pony Bravo, al ser preguntado por el tipo de contexto en el que se inscribe HeroFest. La banda sevillana ya había vivido experiencias similares en otros festivales en Canarias, lo que refuerza su vínculo con este tipo de entornos insulares: "Las Islas son un sitio muy especial y podemos afirmar que han sido de los mejores viajes que hemos hecho con el grupo".

Más que un concierto

El encuentro entre programación y territorio se traduce en un ambiente en el que los conciertos no funcionan como eventos aislados, sino como parte de una experiencia más amplia. El desplazamiento entre escenarios, la escala reducida y la proximidad entre artistas y asistentes generan un tipo de atención distinta, menos fragmentada que en otros formatos. En ese contexto, HeroFest insiste en una programación que rehúye los patrones dominantes y abre espacio a propuestas híbridas. "Nos sentimos más cómodos en festivales así y, de hecho, creemos que la música debería generar propuestas no convencionales, pero pocas veces pasa", apunta Alonso, quien subraya así la tensión habitual entre creación y circuito industrial.

La edición de este año mantiene una línea clara de apoyo a la diversidad de escenas, con especial presencia de proyectos canarios junto a artistas peninsulares e internacionales. La convivencia de estos nombres no responde a una lógica de acumulación, sino a una intención de construir un diálogo entre trayectorias, lenguajes y contextos distintos. "Sin el apoyo a artistas locales y menos conocidos se destruye el tejido creativo, por eso los festivales pequeños son mucho más importantes de lo que creemos", añade el músico sevillano.

Lenguaje propio

En el caso de Pony Bravo, su participación en HeroFest refuerza una coherencia estética que ha marcado toda su trayectoria. La banda ha desarrollado un lenguaje propio donde conviven elementos del rock, la electrónica, el humor y la experimentación sonora, siempre con una fuerte carga de identidad. "Usamos lo local para hablar de cosas universales porque todos los sitios comparten elementos en común", expresa el músico y cantante. Esa idea de conexión atraviesa también la relación con el público canario, donde la recepción de propuestas híbridas encuentra un terreno especialmente receptivo: "Trabajar desde lo local ayuda a ser más universal, y la música nos conecta más allá del lugar".

Más allá del contexto insular, el grupo reivindica también la necesidad de pensar la cultura desde una mayor descentralización de los focos habituales. "La mejor mirada es la que observa con distancia porque el centralismo en España sigue siendo un atraso enorme", señala Alonso, en una reflexión que trasciende lo estrictamente musical. En lo escénico, no obstante, la banda mantiene su propuesta habitual, aunque reconoce que el entorno influye en la energía del directo. "Intentamos ser fieles a lo que hacemos, pero en sitios interesantes se disfruta más", y esa diferencia no altera el repertorio, pero sí la forma en que se habita el escenario y se establece el vínculo con el público.

El concierto

En concreto, el concierto en El Hierro se articula como una síntesis de las distintas etapas de Pony Bravo, con especial presencia de su último trabajo, Trópico (2024). Pero la relación del grupo con la Isla no se limita únicamente a su actuación sobre el escenario. El propio recorrido por el territorio deja una huella que forma parte del imaginario de la banda. "La Sabina, doblada, sigue ahí y eso demuestra que en la periferia crecen cosas únicas", señala Alonso, quien establece así una conexión entre el paisaje y la permanencia que trasciende lo anecdótico.

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En el cartel de esta edición destacan nombres como Ale Acosta, Casablanca III o Pleito

HeroFest, en su novena edición, refuerza así una identidad construida desde la continuidad. Se trata de un festival que ha ido consolidando una comunidad de público y artistas en torno a una idea de la música como experiencia compartida, donde la escala no determina la intensidad. "Son la base de un tejido musical creativo y, sin ellos, la música se vuelve un producto vacío", concluye Alonso sobre este tipo de iniciativas, y subraya la importancia de sostener espacios que no responden exclusivamente a la lógica del mercado. En ese equilibrio entre programación, territorio y escucha, HeroFest continúa configurándose como un punto de encuentro estable dentro del calendario cultural canario, donde la música no solo se programa, sino que se habita.