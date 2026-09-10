El impactante 'Afanador' del Ballet Nacional de España inaugura la 30º edición del Temudas

El Festival Internacional de Teatro, Música y Danza de Las Palmas de Gran Canaria, conocido popularmente como Temudas, sube el telón de su 30º edición este jueves 10 de septiembre en un Teatro Pérez Galdós que ha colgado el cartel de aforo completo para el espectáculo escogido para celebrar tres décadas de contacto con las artes escénicas: Afanador del Ballet Nacional de España que dirige el sevillano Rubén Olmo.

En total, el Temudas exhibirá 54 espectáculos de 53 compañías que tomarán las calles y las plazas a partir del próximo 17 de septiembre con una programación variada y diversa que se prolongará en distintos enclaves de la ciudad hasta el día 26.

Desde su estreno en 2024, Afanador ha acaparado notorio protagonismo en la prensa especializada. Se trata de un montaje de gran impacto visual que reproduce la singular visión sobre el flamenco y Andalucía del fotógrafo colombiano afincado en EEUU. Ruven Afanador, prestigiosa firma relacionada con portadas de importantes cabeceras norteamericanas que ha captado a numerosas estrellas del rock o del cine.

Según lo relatado por Rubén Olmo, la idea de tomar como referencia su universo visual partió de otro talento de la escena, en este caso de la danza contemporánea, Marcos Morau, director de la reputada compañía La Veronal. A partir de ahí, la coreografía se pone al servicio del imaginario de este fotógrafo que en 2008 realizó el cartel anunciador de la XV Bienal de flamenco de Sevilla. Concretamente, el montaje bebe de Ángel gitano, The Men of Flamenco (2014) y de Mil besos, 1000 Kisses (2009), ambas en blanco y negro: “una fantasía coreográfica de esas sesiones de fotos, un espectáculo que nos ha dado muchas alegrías”, apuntó Olmo. También destacó el lenguaje visual de Morau, el vestuario, la iluminación o la escenografía de esta propuesta que, según él, “habla de tradición, pero también de vanguardia”.

De esa apuesta por los compases flamencos a los que se incorpora el lenguaje contemporáneo y de la complejidad de la fusión habló el asistente de dirección y coreógrafo Miguel Ángel Corbacho: “para mí, fue una experiencia que ha marcado mi carrera porque me ha abierto otras posibilidades a la hora de crear”. Reconoció que se trataba de un proceso duro para los bailarines “porque son movimientos a los que los bailarines de español no estamos acostumbrados académicamente. Nosotros tenemos otro trabajo desde niños”, puntualizó. Aunque advirtió que el riesgo fue oportuno porque “viendo la trayectoria que está cogiendo «Afanador», sí sé que cualquier bailarín de danza contemporánea o de danza española le encantaría hacerlo a lo largo de su carrera”, reflexionó.

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Afanador se asocia, según la crítica, con lo experimental, lo surrealista e, indudablemente, con la belleza de su puesta en escena, que confiere al 30º Temudas su mejor puesta de largo hasta la reanudación del resto de la programación la semana próxima.