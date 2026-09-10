La Sala Insular cuida la creación canaria con ocho residencias

La Sala Insular de Teatro cuidará la creación canaria durante la Temporada 2026 / 2027 con ocho residencias y cuatro meses en los que el espacio de la calle Primero de Mayo se convertirá en un laboratorio para las compañías del Archipiélago. Así lo aseguró el director artístico de la sala, Gonzalo Ubani, durante la presentación de una programación que incluye 22 propuestas diferentes de una sala "que ya tiene su velocidad de crucero". Para Ubani, que acudió acompañado de la consejera de Cultura del Cabildo de Gran Canaria, Guacimara Medina, "en España no hay una retaguardia pensante sobre qué hacemos, salen grandísimos artistas, pero no hay una estructura detrás de reflexión, y una reflexión puede ser la residencia".

La temporada arrancará con el XIII Festival de Monólogos, que este año presenta Influencers que, bajo la dirección de Carlos Alonso Callero plantea, desde el humor, la relación entre el escenario, las redes sociales, los teléfonos móviles y la inteligencia artificial, los días 16 y 17 de octubre.

El programa de residencias comenzará a continuación, los días 30 y 31 de octubre, con Señora tu madre, de Raquel Ponce Hernández, una pieza de movimiento que se centra en la vejez y la maternidad desde el cuerpo y la relación entre madre e hijo.

La nueva edición de Jazz Otoño llegará el 6 de noviembre con el Robert Kessler Trio, mientras que el Festival En Conexión (FEX 2026) incluirá dos espectáculos de la escena musical canaria: Good Franco, el 14 de noviembre, y Xerach, el día 21, junto a la bailaora La Jelen.

La Grieta, de Abián Hernández, será la segunda residencia los días 4 y 5 de diciembre, una propuesta de danza que profundiza en el duelo, la pérdida y la relación del cuerpo con estas emociones.

RAVE-N, de Guaxara Baldassarre, llegará los días 18 y 19 de noviembre, una pieza que combina artes vivas, performance y música electrónica para reflexionar sobre la memoria y las estructuras de poder en el ámbito familiar.

El año se cerrará con la programación familiar de Navidad a través de The Great Mago Manu & Xulio Merino Show los días 22 y 23 de diciembre, mientras que Los viajes de Flip regresarán los días 29 y 30 de diciembre con una nueva aventura para los más pequeños.

Diez años de #NoSoloAutor y nuevas colaboraciones

El nuevo año comenzará con la cuarta residencia, Unoporuno, de Gregorio Viera, los días 15 y 16 de enero, una investigación sobre el cuerpo y su capacidad para expresarse en una sociedad marcada por la hiperconectividad y la digitalización.

El ciclo #NoSoloAutor celebrará sus diez años con tres obras musicales entre enero y febrero. Cristina Mahelo abrirá el ciclo el 23 de enero, seguida por el artista grancanario Rodrigo Fenix, el 30 de enero, y el proyecto Vila, el 6 de febrero.

La quinta residencia, Que no te escuche la sombra, de Eliana Melián y dirigida por Abraham Santacruz que llegará los días 26 y 27 de febrero, aborda la memoria, el duelo, la vejez y la gentrificación a través de la historia de una mujer que se enfrenta a un desahucio. El proyecto forma parte de Canarias Escribe Teatro, dedicada al impulso de la dramaturgia canaria.

La residencia artística SIT-Masdanza, protagonizada por el coreógrafo tinerfeño Richard Mascherin, se representará los días 12 y 13 por duodécimo año consecutivo .

El Grupo Antígona de la ONCE regresará el 19 y 20 de marzo, con Aquí seguimos, que reflexiona sobre el olvido, la soledad no deseada, la memoria y las personas mayores, combinando humor y emoción.

La séptima residencia será Nora y las abejas, de Lucila Juliá, que llegará los días 9 y 10 de abril, en una obra que aborda los cuidados, la memoria, la comunidad y la pertenencia.

Abril y mayo volverán a estar marcados por ImproSIT. El ciclo arrancará con Encrucijadas, de Vives Impro, el 17 de abril, y continuará con 60 minutos en blanco, de Improacción; Macarrones con queso, de Anartistas; y La única función, de Adri & Rod. El ciclo concluirá el 15 de mayo con una Fiesta ImproSIT en la que el público tendrá un papel fundamental en la creación de las historias.

La XII Muestra de Teatro Popular, que se celebrará los días 21, 22, 28 y 29 de mayo, acogerá escuelas, asociaciones, agrupaciones y proyectos culturales de diferentes puntos de Gran Canaria.

La octava y última residencia será en junio de la mano de la Escuela de Actores de Canarias. Del 10 al 13 de junio, el alumnado de cuarto curso pondrá en escena La hija del aire, de Pedro Calderón de la Barca, dentro de su taller de teatro clásico.

La temporada concluirá el 19 de junio con Enredadera, un espacio dedicado a la investigación, las artes del movimiento y el pensamiento crítico que combinará dos estilos escénicos en un coloquio abierto al público.

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