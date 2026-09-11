Ni en un auditorio ni en un teatro: la Orquesta Filarmónica lleva la música al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín y a centros sociosanitarios

La música ha dejado este viernes los escenarios habituales para colarse en uno de los lugares donde más se necesita. El vestíbulo del Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín se ha convertido durante unas horas en una sala de conciertos improvisada gracias a la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria (OFGC), que ha ofrecido una actuación dirigida a pacientes, familiares y profesionales sanitarios.

La iniciativa forma parte del proyecto 'La Orquesta que te acompaña', con el que la formación insular ha decidido salir del Auditorio Alfredo Kraus para llevar la música a espacios sociosanitarios y hospitalarios de la isla.

Una orquesta más cerca de la ciudadanía

Bajo el lema 'La Orquesta que te acompaña, la Orquesta de tu Isla', la OFGC ha recorrido esta semana distintos centros de Gran Canaria con el objetivo de acercar la música a personas que, por diferentes circunstancias, no pueden asistir a un concierto.

El jueves las actuaciones llegaron a la Ciudad San Juan de Dios y al Centro Sociosanitario El Sabinal. Este viernes, la iniciativa continuó de forma simultánea en el Hospital Universitario Doctor Negrín y en el Centro Sociosanitario Santa Brígida.

Las actuaciones, adaptadas a cada espacio, se desarrollan en un formato cercano y flexible para favorecer el contacto directo con pacientes, residentes, familiares y trabajadores.

Desde la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria explican que esta propuesta nace con la intención de "trascender e ir más allá", abriendo la institución al conjunto de la sociedad grancanaria y haciendo posible que la música llegue a sectores cada vez más amplios. La iniciativa pretende transmitir emoción e inclusión, además de traspasar las paredes del auditorio para acercar una orquesta que consideran "de todos" a quienes no pueden disfrutar de ella en sus espacios habituales.

Dos programas musicales

Para desarrollar esta iniciativa, la OFGC se ha dividido en dos agrupaciones dirigidas por David González y Andoni Mercero.

La sección de viento y percusión interpretó obras de Leonard Bernstein, George Gershwin, Chick Corea y Arturo Márquez, mientras que la sección de cuerda ofreció un repertorio con composiciones de Antonio Vivaldi, Carl Philipp Emanuel Bach, Wolfgang Amadeus Mozart y Benjamin Britten.

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Con esta propuesta, la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria refuerza su vocación de servicio público y reivindica el poder de la música como herramienta para acompañar, emocionar y crear vínculos con la ciudadanía, llevando sus conciertos a lugares donde habitualmente no llegan.