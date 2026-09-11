ROBI y Aron Piper unen sus voces en “De Sueño En Sueño”, una canción sobre lo que queda después de un adiós

El cantante puertorriqueño ROBI y el artista español Aron Piper se unen en “De Sueño En Sueño”, una colaboración inédita que explora las emociones que permanecen después de una despedida. El tema, ya disponible en todas las plataformas digitales, conecta las escenas musicales de Puerto Rico y España desde una perspectiva íntima y personal.

La canción se adentra en ese territorio donde los recuerdos continúan presentes incluso cuando una persona ya no forma parte del día a día. Desde el pop alternativo, ROBI y Aron Piper construyen un sonido atmosférico y melancólico en el que sus voces ocupan el centro de una producción marcada por la sensibilidad y la emoción.

Una colaboración entre dos generaciones del pop

ROBI, considerado una de las voces emergentes de la nueva generación del pop puertorriqueño, suma en este lanzamiento la participación de Aron Piper, conocido por su trayectoria como actor y cantante dentro de la nueva generación de artistas españoles. La colaboración une dos universos creativos que encuentran un punto común en la música más íntima y alternativa.

“De Sueño En Sueño” aborda la sensación de creer que una historia ya está superada y descubrir que todavía permanece en algún lugar de la memoria. Una canción sobre los vínculos que sobreviven al paso del tiempo y que regresan a través de un recuerdo, una melodía o incluso durante el sueño.

Un videoclip que traslada la emoción a la imagen

El lanzamiento llega acompañado de un videoclip dirigido por Alberto Santiago Martín y con producción de Virginia Arcas, una pieza audiovisual que mantiene la misma carga emocional que la canción y que ya está disponible en los canales oficiales de YouTube de ambos artistas.

ROBI explica que la conexión con Aron Piper surgió de manera natural por la forma en la que ambos interpretan la emoción central del tema: “pensar que ya superaste a alguien y darte cuenta de que todavía existe en algún rincón de ti”. Según el artista puertorriqueño, la participación de Piper aportó una nueva dimensión a la canción.

Con esta colaboración, ROBI y Aron Piper presentan una canción construida desde la nostalgia, los recuerdos y esa frontera entre olvidar y seguir sintiendo, una propuesta que refuerza el vínculo musical entre Puerto Rico y España.