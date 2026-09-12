Andrea Abreu: «Hacer ‘Pajaritos preñados’ fue un reto literario»

Andrea Abreu reconoce que escribir Pajaritos preñados «fue todo un reto literario». La escritora canaria hizo estas declaraciones durante la presentación de su segunda novela, publicada por Anagrama, este sábado en la terraza de la Biblioteca Insular de Las Palmas de Gran Canaria.

Presentado por su pareja, el también escritor Teodoro Jiménez Pozo, Abreu entró de lleno en las vivencias que la han marcado a la hora de escribir . «Los límites de la violencia estructural que he vivido son los límites de mi mundo», señaló. «Porque es difícil desde ahí construir una familia prototípica, aunque siempre está la pregunta de que cuánta luz hay en esa oscuridad». La escritora reconoció que ha experimentado historias extremadamente violentas que hacen que sea muy difícil construirte como ser humano. «En un mundo donde la violencia es la norma, qué hay de la luz, qué hay del humor, y por eso yo hago libros donde hay tanto humor y escatología porque actúan como su contrapunto, y porque yo he conocido gente que ha vivido violencias brutales que son las más graciosas del mundo. El haber vivido violencias nos hace tomar decisiones no acertadas, pero el querer ser buena persona es algo que necesitamos todos».

Andrea Abreu ha vendido de su debut, Panza de burro, 100.000 ejemplares en 30 países. Su segunda obra, Pajaritos preñados, sigue esa línea y ha salido a la luz tras seis años de trabajo arduo.

Presentación del nuevo libro de Andrea Abreu / José Carlos Guerra

Un proceso íntimo

«Tenía mas de 200 páginas de anotaciones, quería hacer un proceso íntimo conmigo mismo, un proceso de hacia dentro, pero los personajes estaban tan trastornados que me trastornaron a mí en el proceso, por lo que le dije a mi agente que necesitaba a una persona que fuese mi interlocutora, y esa función le tocó Ana Rodado, que pudo ordenar toda la información y crear un nuevo universo situado en el norte de la isla de Tenerife», reconoció Abreu.

La escritora confesó que desde pequeña ha asistido al proceso de la desaparición de las palabras canarias como si fueran «tornillos tirados por la carretera», una deriva que ha extendido a toda su generación, por eso se propuso recuperar muchas de ellas para Panza de burro. «Cada vez nos da más vergüenza hablar de determinada forma. Y yo siento que tenía dolor físico y mental por eso, porque en mi casa he conocido tanta riqueza lingüística. Yo siempre acudo al canario que yo conozco y no pretendo ser representación de nada más, simplemente atesorar una riqueza lingüística que a mí se me invitó a mirar como pobreza».

En este punto, la escritora reconoció que «creía que las personas que solo conocían nombres de árboles o plantas eran ignorantes, sentía que sabía más que mi abuela porque yo iba a la universidad ».

Sin embargo, durante la redacción del libro, se dio cuenta de que «aquellas palabras más extremas», que pensaba que «partían de la imaginación» , tenían detrás una «historia increíble», porque se vinculan a Portugal, a Asturias, o América Latina, lo que le demostró que ella sabía más «sobre el mestizaje de Canarias» que cualquier estudioso. Pero reconoce que habrá mucha gente de otras islas que no sean del Tenerife que desconocerán muchas de esas palabras.

Para la escritora lo más divertido de Pajaritos preñados fue el trabajo de investigación porque la llevó a visitar las labores en las plataneras, acercarse a las flora y fauna de las islas, adentrarse en el mundo de la lucha canaria, del tarot, la pesca o incluso a las tragaperras y los guachinches, gracias a la ayuda de amigos y familiares a los que les consultó sobre todas estas cuestiones para revivir el mundo que ella misma habitó durante su infancia y adolescencia.

Abreu reconoció que la autocensura la ha padecido desde que nació, pero al escribir estaba más pendiente de su libertad creativa que de respetar las normas. «Mi proyecto era escribir en un estilo indirecto libre, típico del siglo XX, a través de un narrador que absorbiese los personajes como un fantasma, que tu no supieras cuando hablaba uno u otro, por medio de un recurso que se usaba para escenas más costumbristas y que es típico del periodismo narrativo».

Sin embargo, reconoció que tenía una sensación de actuar como médium de los personajes. «El Tiznado fue un altavoz poético porque es un señor mayor muy alcohólico, que a veces roza el delirio y la locura, y que me sirvió para sacar todo lo relacionado con la ausencia, mientras que Cathaysa era como la que buscaba a luz, al ser una adolescente parece que no tiene tanta capacidad de elección».

La escritora también habló de los procesos de violencia colectiva institucionalizados y la injusticia de colocarlos en la responsabilidad individual. «Si te dicen que tus palabras son inadecuadas, cómo vas a creer que saber todos los nombres de las hierbas y los árboles son cultura. Y si solo has tenido violencia desde que naces cómo vas a encontrar amor en los que creas, porque al final todo se convierte en una especie de narcisismo extraño en el que tienes que mostrar tu valía, pero al mismo tiempos te sientes un inseguro extremo. Realmente hay que repensar como está estructurada esta sociedad».

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La escritora concluyó haciendo un fuerte alegato en contra de la especulación inmobiliaria leyendo un pasaje metafórico de la novela en la que los lugareños eran literalmente torturados por los turistas alemanes que llegan a la Isla.