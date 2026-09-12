La artista Yapci Ramos cose las alas del guirre a su vuelo de transformación en La Gomera

Los acantilados, barrancos y calderas que recortan la orografía escarpada de La Gomera, modelada por una intensa erosión volcánica durante 12 millones de años, pueden constituir una metáfora de los abismos que atraviesan los senderos que soñamos. Pero también los puentes que inventamos para sobrevolarlos forman parte del paisaje de lo que somos.

La artista canaria Yapci Ramos (La Laguna, 1977) sitúa su último vuelo creativo en el terreno de la isla esférica occidental, donde se enraizan sus ancestros, para escribir un poema visual a través del cuerpo con la caligrafía de los símbolos culturales e identitarios de La Gomera.

En pleno proceso de reinvención personal y artística, Ramos se desplazó a esta isla para estudiar su morfología, acervo y comportamientos, donde trazó un juego de espejos o metonimia en que sus elementos endémicos y su búsqueda interior se funden en una misma alegoría.

El resultado es un proyecto instalativo titulado yo, Guirre, pero el primer viaje fue el sonido. El silbo gomero, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco y en cuyo estudio y aprendizaje lleva inmersa años la artista, se erige en el primer vértice del proyecto, en homenaje al lenguaje creado por los antiguos pobladores aborígenes de la isla y adaptado al castellano para comunicarse a distancias de hasta cinco kilómetros a través de valles y barrancos. Luego, el astia, largo bastón canario de pastoreo, que permite ascender y descender por susdesniveles con agilidad y rapidez.

«Ambos instrumentos, con sus respectivas técnicas depuradas de una generación a la siguiente —la boca que amplifica, la mano que transporta—, elevan a quien los domina, le permiten alzar los pies del suelo, atravesar los accidentes y salvar las distancias», recoge el statement de la muestra, que es, además, la primera pieza de arte contemporáneo basada en el silbo gomero.

Y entonces emerge la imagen del guirre, ave rapaz endémica extinguida en La Gomera más de medio siglo atrás, debido a su declive poblacional como consecuencia del uso generalizado del compuesto químico DDT en los campos de cultivo, que refleja, a su vez, el impacto nocivo del colonialismo sobre la naturaleza y biodiversidad autóctona de la isla.

El guirre se erige en la metáfora del vuelo de la artista con las alas del proceso transformador del arte. Así, este ecosistema isleño-simbólico conformado por el silbo, el salto del pastor, las aras de sacrificio -pequeñas estructuras o altares de piedra seca empleados por los antiguos pobladores prehispánicos de Canarias para realizar rituales y ofrendas- y el guirre trazan la imaginería artística de la nueva pieza instalativa de Ramos, que engloba dos piezas de vídeo y tres de audio, concebida en formato site specific para la sala circular de exposiciones del Cabildo de La Gomera, donde podrá visitarse hasta el próximo 21 de noviembre.

Esta investigación artística de Ramos, donde vuelve a trenzar los puntos cardinales de su obra -el cuerpo, el territorio y la identidad-, puede leerse como una continuidad de sus proyectos anteriores, Parto y Parto de mí, ambos de 2024, donde la artista explora las dudas, deseos, temores y expectativas sociales en torno a la maternidad, así como el acto de parirse a una misma como ejercicio de creación, libertad y autoafirmación.

«La maternidad nos rige, la cadena se rompe, las historias caen. Lo cercano se diluye, la pérdida se acumula. Queda el hueco. Las estructuras se desarman, lo estable cede. Asoma el vértigo. El cuerpo asume su verdad, hora de la madurez. El silencio crece. El círculo se abre», reza la voz en off de la artista en yo, Guirre sobrevolando los paisajes abruptos de La Gomera, como un ritual y catarsis que atraviesa sus propios límites para reencontrarse al otro lado.

Salto a Nueva York

Con todo, como parte de su proyecto de difusión, circulación y proyección internacional, la artista avanza que yo, Guirre se presentará en Nueva York, ciudad en la que ha residido y expuesto en distintoas ocasiones, el próximo 27 de septiembre, en el marco del festival de arte público Art in Odd Places (AiOP) 2026: Utopías, que celebra su 21ª edición en la Calle 14 de Manhattan.

La presentación, en formato performance, constituye una nueva fase de desarrollo y visibilidad internacional del proyecto, que traslada su investigación y lenguaje artístico al espacio público neoyorquino cosiendo alas al eco del silbo en el contexto artístico internacional. n