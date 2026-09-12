PISA: el mundo feliz de los padres

Entre las modas decorativas porque sí está la de acumular libros en el suelo dando al detalle un cierto carisma de desorden controlado. Pese al objetivo frívolo de emperejilar una coordenada ornamental y a la vez de afectación cultural, la realidad es que esos amontonamientos de páginas, portadas y títulos no son otra cosa que monumentos funerarios que dan el último adiós a la comprensión lectora. Colocados en torre, sillas o aprovechando esquinas facilitan que los inspectores de PISA les echen una ojeada para saber cómo un objeto del exsaber transita desde la última morada, pasando por el limbo del arte decorativo, hasta llegar al contenedor de basura. La evaluación de la OCDE que mide las habilidades y conocimientos de los estudiantes de 15 años no hace lo que acabo de escribir: este mamotreto certifica el derretimiento de la conjunción neuronal que permite la lectura de un texto que supera las 400 palabras.

Thomas Mann, Cervantes, Cortázar, Borges, Vargas Llosa, Javier Marías... Son los que me vienen ahora a la cabeza. Ellos y muchos más sufrirán un colapso. Los pipiolos digitales acabarán dándole el matarile y de la fumigación emergerá algún influencers que adaptará La montaña mágica y la manta de pelo de camello con la que se cubre Hans Castorp a un modelo Paduana que ya no estará en Davos, sino en un piso de Alcobendas... Reduccionismo epatante para el pipiolato y destructor de la creatividad. Un sablazo digital.

Los padres babean con estos efectismos. ¡Qué gracia, es un fenómeno! No lo tienen claro del todo, pero es el mundo apisonadora de ellos. A ver, chico, no te vaya a dar una fatiga con la lectura de La Celestina. No te preocupes, que tengo una versión animada, algo de TikTok y los comentarios de un filólogo de consumo facilón. Y se impone sobre la biblioteca, que sale derrotada. Se ríe de tanta hoja amarillenta, hongo y olor a viejo. No sé para qué coño guardan todos estos libros. Están mal de la cabeza y de la libido (¡qué veo porno!).

Hagamos autocrítica postPISA: ¿Realmente hemos dedicado un minuto a establecer una pauta de comportamiento alternativo a la pantallita?¿Sabemos hacerlo? ¿Nos han aniquilado? ¿Cómo vamos a ejecutarlo mientras nos entregamos como posesos al móvil y a sus distracciones? Padres e hijos unidos, quizás por primera vez en la historia, bajo una misma esclavitud. Voladura de la jerarquía, erosión de la autoridad. A ellos se les ha consumido el cerebro y sus progenitores se encuentran cómodos entre la gelatina de cotilleos y coscorrones emocionales que vienen a través de las redes sociales, donde a veces se cruzan con sus infantes a velocidad maníaca.

Meta y el poderoso Zuckerberg acaba de cerrar el pago 15.400 millones de euros para resolver las demandas en Estados Unidos sobre las adicciones de niños y adolescentes a sus aplicaciones, básicamente Facebook e Instagram. En plata, es el precio que se le ha puesto a la compra del alma de los que sufren trastornos psíquicos. Sí, es terrorífico. Uno, dos o tres individuos con el poder de moldear la conciencia. También una IA en la que se delega la toma de decisiones que hasta ahora formaban parte de la autonomía personal, o aquella otra que arrincona el esfuerzo del aprendizaje por la seducción del algoritmo.

PISA 2025, su ensalada de datos, es un espejo del modelo productivo que nos cañonea diariamente. Este descalabro educativo ya apuntaba maneras y las expectativas se han cumplido: la exposición al formateo interesado de los contenidos, procreando verdaderos yonquis, nos posiciona ante la generación resultante, incapaz de interpretar más allá de 400 palabras, con retrasos significativos a la hora de resolver operaciones matemáticas, indisciplina en las aulas y con serios problemas de acoso físico y digital. Revertir esta situación desquiciada requiere de recursos humanos, muchos más que los que ya necesitaba de por sí la educación, no bien parada en los presupuestos públicos. Y también un frenazo a la presencia de la herramienta digital en el aula, un propósito que no serviría de nada sin las consiguientes restricciones en el ámbito familiar.

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Los resultados catastróficos de la evaluación europea pueden ser sólo una advertencia de lo que está por venir. Todos, en mayor o menor medida, somos testigos de la mutación. La emergencia de los protocolos escolares y la atención familiar no serían nada sin la fortaleza de los gobiernos frente a un nuevo capitalismo (sea cual sea su nombre) al que hay que ponerle límites. Hay que regularlo y estabilizarlo. La estructura económica es la que es. No se trata de encapsular a los niños y meterlos en un palacio con chocolatinas. Hay que defenderlos de los estragos de los buscadores de fortuna.