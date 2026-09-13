El aire que quema

González Inés ha escrito una magnífica novela de suspense psicológico, de las que se ha dado en llamar thriller como si eso le diera más categoría al género en vez de nuestro suspense. Cosas de las cursilerías que imponen las modas. Dejando esta apreciación de lado debo insistir en que se trata de una muy buena novela, bien estructurada y mejor escrita, con limpidez pero transmitiendo a la perfección esa sensación de agobio que es la clave de toda novela de suspense, más allá de la intriga y de los golpes de efecto. Precisamente, la intriga es escasa, sabemos muy pronto que la protagonista se enfrenta a dos crisis y a un acto criminal. La primera es profesional, una niña pequeña se ha tragado una pila contenida, al parecer, en una lata de refresco de una marca cuyos intereses publicitarios recaen en la agencia en que trabaja la protagonista. La forma en la que gestiona el asunto para que no afecte a la imagen de la empresa, su valor al enfrentarse a los responsables de la empresa que pretenden inhibirse con el criterio de que es imposible dados los controles de su proceso de producción, etc., define perfectamente a Lúa como una ejecutiva con las ideas claras y un código ético; la verdad ayudará a superar la situación: Es fundamental que veáis a los medios como aliados más que como enemigos (…) Debemos mantener una actitud sosegada y no tener miedo a comunicar, porque en realidad no hay nada que ocultar.

Sin embargo no aplica los mismos principios a su crimen. Lo esconde, tiene miedo a comunicar porque en realidad, en su caso, si hay mucho que ocultar. Si se conoce lo que ha hecho todo su mundo se tambaleará, se caerá. Perderá su exitosa posición laboral y social; perderá marido e hijo, incluso la libertad. En esta tensión, viva contradicción, se mueve Lúa y esa contradicción la hace más creíble, más humana, más cercana a nosotros los lectores. Nadie es de una pieza, nadie es absolutamente íntegro y honesto. Tales personas no existen, ni siquiera los héroes están esculpidos de un solo bloque.

Lúa procede de una familia de clase media trabajadora, no hay fortuna que heredar ni contactos sociales de los que tirar; depende de ella, de su esfuerzo y tesón para ascender social y laboralmente. Su inteligencia y esfuerzo llaman la atención de un hijo de muy buena familia francesa con dinero, mucho dinero. En ese aspecto también triunfa. La vida le sonríe aunque la dedicación excesiva a su trabajo trae dificultades en su matrimonio y en la relación con su hijo. Nada más normal en un mundo en el que el patriarcado obliga a las mujeres a esforzarse más que los hombres e incluso a sacrificar tiempo familiar para poder mantenerse en posiciones de dirección en cualquier empresa. Hasta aquí nada llamaría la atención de cualquier normal pero González Inés tiene la habilidad de convertir una situación normal, casi rutinaria, en un paso hacía la angustia de su personaje central. Para ello utiliza el episodio del regalo de un bolso de lujo que el marido Claude hace a su mujer. Es un bolso elegante, que viene en una bolsa de la prestigiosa casa de lujo Hermès. Lúa decide estrenarlo inmediatamente y lo lleva al trabajo como un bolso normal. Será su amiga Greta quien le señale que es un objeto de auténtico lujo, de la marca Birkin, con un precio de treinta mil euros. Lúa se escandaliza y ya en casa reprocha a su marido que se haya gastado tanto dinero en un bolso. El argumenta que se trata de un objeto de auténtico lujo, que se revalorizará con el tiempo y que más que un bolso es un símbolo del estatus alcanzado. Lúa termina por dejarse convencer, una primera renuncia a sus principios de rechazar lo superfluo, y mientras su amiga, en plan gracioso cuelga en su despacho un cartel diciendo: NEED MONEY FOR BIRKIN, ella: En algún momento, y sin apenas darse cuenta, se convenció a sí misma de que debía querer todo eso y mucho más. / Y en el siguiente ascenso, apenas medio año más tarde, fue ella y no Claude, quien se compró su segundo Birkin en la boutique de Hermès de París.

Lúa asume que el bolso se haya convertido en un fetiche, en una mercancía fetiche. Ya no tiene importancia su posibilidad como herramienta, la utilidad para la que fueron creados los bolsos, para llevar cosas y facilitar la vida a sus propietarios. Ahora, el bolso de Birkin, marca que yo no había oído en mi vida, es mucho más que su utilidad. Es un símbolo de estatus, la prueba del éxito social que divide a las personas entre poseedoras de un bolso Birkin, una minoría, y la inmensa mayoría que nunca lo tendrán. No es solo un rasgo moral de vanidad, ni es solo un símbolo de estatus, es la prueba del exceso de plusvalía arrancada a los trabajadores y usada por la clase dominante y sus acólitos como una de las formas de gastar y disfrutar de la riqueza. No es baladí la elección de este episodio por la autora. Marca un punto de inflexión en el desarrollo de la personalidad de Lúa. Ya no será la misma a partir de entonces, ahora tendrá mucho que perder. Y temerá por ello, en una angustia creciente que impide que dejemos de leer.

Noticias relacionadas

Esta angustia no es anecdótica, sujeta a un acontecimiento concreto, el del crimen, es más bien una angustia existencial que pone en duda todo lo conseguido por Lúa. Es como si González Inés hiciera real el dicho sartriano según el que nadie puede ignorar el mundo y nadie es inocente. La autora huye de lo que podría llamarse la literatura de verdad, esa que de tan elaborada y subjetiva termina convirtiendo las palabras en silencio, silencio cómplice. No hay una lamentación ni un frio razonamiento sobre la situación de la mujer bajo el patriarcado. Tanto lo uno como lo otro nos aburrirían. Lo que hay es una queja razonada, magníficamente razonada y por eso más potente, más convincente, sobre esa situación, alejada del panfleto y del llanto. Es la fuerza de las palabras de la autora, su dominio del lenguaje y su arte a la hora de crear situaciones extremas en lo cotidiano, a la manera de Patricia Highsmith, lo que hace que sigamos con interés la historia y que recomendemos esta entretenida novela. Es un canto del dolor de ser mujer en esta sociedad pero es, sobre todo, el dolor mismo, un dolor que no existe sino que es. Un dolor existencial que el neo patriarcado, el que vende la imagen de la mujer moderna, fuerte y abnegada, que en esta novela se desmonta con más arte literario del que podría esperarse.