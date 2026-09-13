Indie, postpunk y dreampop en la tercera jornada del LPA BMusic Festival

La tercera jornada del LPA Bmusic Festival, que se celebra en el Parque Litoral del Rincón desde el pasado jueves, destacó por albergar este sábado las propuestas más interesantes de todo el evento, con algunas de las bandas más refrescantes que hay ahora mismo en España de indie, postpunk o dreampop. Una terrcera noche alternativa tras las seiones funks y heavys de las dos jornadas anteriores.

La maratón comenzó con, nada menos que Alcalá Norte, que han logrado, con un único álbum publicado, revitalizar el postpunk nacional y lograr que llegue a una amplia audiencia. Siguió con uno de los proyectos más insólitos que hay ahora mismo en España, el de los madrileños Parquesvr, y su original rock descriptivo, experimental e impredecible. A continuación ocupó el escenario Maika Makovski que presentó su octavo álbum y el mejor de su carrera Bunker rococó. La noche continuó con La Milagrosa, una formación de dreampop madrileña de estructuras muy melódicas. Siguió con Micromambo, banda que reinterpreta los sonidos populares latinoamericanos como cumbia, merengue o sones. Y, como todos los años, el concierto lo despedió Aldara, la artista que ganó el concurso Emergentes de 2025.

El LPA BMusic Festival comenzó el pasado jueves con las propuestas electrónicas. Este primer día comenzó con el proyecto de raíz canaria de Ale Acosta. Siguió con el dance multidireccional de Cervatana, un experimento de miembros de Derby Motoreta’s Burrito Kachimba, en donde ese fusiona todo tipo de géneros.

Indie melódico

Y concluyó con el indie melódico y austero de Rata, una formación de guitarra y batería tan en boga en estos momentos. El pasado vienres se centró en los grupos de metal. Empezó con el trash de la formación de Albacete, Angelus Apátrid. Siguió con los veteranos vigueses de Def con Dos, que regresaban tras su paso en 2024, con la gira 30 aniversario de su disco Alzheimer, y su rap-metal siempre arrollador. Siguió con otro dúo de guitarra y batería como son las gallegas de Bala que, con cuatro discos publicados, combinan el stoner con el rock, el grunge y el hardcore. De Málaga llegó Loncha Velasco, con una mezcla de rap, punk y metal creando uno de los sonidos más contundentes y contagiosos que hay ahora mismo en España. La jornada se completó con toda una sorpresa como es el tasty-hardcore de Fuet!, un sonido donde aparecen elementos del hardcore y el shoegaze.

En esta tercera noche también estuvieron los tres representantes de LPA Emergente, integrados entre las actuaciones principales: Endless Bridge, Bífidos y Epebo. Las tres formaciones tuvieron así la oportunidad de compartir escenario y público con bandas consolidadas y demostraron que el concurso no vive al margen del festival, sino que forma parte de su recorrido. El jurado se divide por todo el recinto tomando buena cuenta de las puestas en escena.

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