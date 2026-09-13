Velvet Flores y Laiv llevan su pop electrónico a la plaza del Pilar en la segunda cita de «Música viva»
La segunda cita de ‘Música viva’ convirtió Guanarteme en escenario de una noche dedicada al talento canario y a los sonidos más actuales
La plaza del Pilar cambió por unas horas su paisaje habitual por sintetizadores, guitarras y nuevas texturas sonoras. Velvet Flores y Laiv protagonizaron este sábado la segunda cita de ‘Música viva’, el ciclo de conciertos al aire libre que recorre distintos espacios del litoral de Las Palmas de Gran Canaria.
La propuesta volvió a poner el foco en proyectos musicales nacidos en las Islas y en una programación pensada para acercar al público sonidos contemporáneos en espacios abiertos de la ciudad.
Una noche de sonidos íntimos y electrónicos
La primera actuación corrió a cargo de Velvet Flores, el proyecto artístico de Marta Holly.
Su propuesta apostó por un formato íntimo y personal, con una sensibilidad alternativa que encajó con el espíritu del ciclo.
Después llegó el turno de Laiv, el proyecto más personal del músico, productor y compositor Leonardo Segovia.
Su directo mezcló elementos de música electrónica, folk e indie, ampliando el registro de una noche marcada por la experimentación y la búsqueda de nuevos lenguajes.
Guanarteme se convirtió en escenario
La plaza del Pilar, en Guanarteme, acogió una sesión doble que buscó sacar la música de los espacios convencionales y llevarla directamente a la calle.
La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, y el concejal de Cultura, Josué Íñiguez, asistieron a la cita junto al público.
Más allá de la presencia institucional, el protagonismo estuvo en una programación que pretende dar visibilidad a artistas y proyectos canarios con estilos distintos y propuestas propias.
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