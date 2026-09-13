Vira Dj: "El festival Malvasoul Con Estilo es un oasis musical"

Viraaj Chugani quedó atrapado por la música desde bien temprano. La presencia de instrumentos y la escucha de las melodías que ponía su padre en el hogar fue esculpiendo su lado artístico. Cuando sintió que estaba preparado salió a la escena bajo el nombre de Vira DJ. Sus sesiones en salas y festivales son un abanico de distintos palos de la música electrónica de baile, a los que además aporta energía y elegancia.

Dice usted que su pasión por la música le viene desde que tenía 13 años e influenciado por su padre.

Sí, correcto. Crecí en casa con mucha música e instrumentos, sobre todo percusión. Todo eso empieza a despertar mi interés por la música y empiezo a pinchar con algún cassette, cedés y vinilos, pero sí es verdad que entré en ese mundo gracias a mi padre. Entonces, empecé pinchando y luego continué tocando instrumentos como la guitarra eléctrica y la batería, pero todo a nivel hobby, no profesional, hasta llegar hasta aquí.

Ahora repite usted en este festival.

Sí, y la verdad que me encanta poder repetir en Malvasoul. El año pasado lo pasé muy bien en Lanzarote, cuando se celebró en noviembre. Volver a pinchar, esta vez en Gran Canaria, que es mi isla, pues para mí es algo muy especial porque Malvasoul es un evento que a nivel musical tiene mucha calidad. Su director, Javier Sanjuan se lo curra mucho a la hora de diseñar el cartel. Cuando me llamó para contar conmigo de nuevo me hizo muy feliz.

¿Qué va a aportar Vira DJ al Malvasoul Con Estilo?

Pues aporto, además de talento canario, un toque fresco con sonidos afro, tribal y otros estilos. Me gusta mucho también el house, entonces estoy planteando una sesión acorde al evento y también al horario en el que me toca. También llevo esa energía que siempre ofrezco cuando estoy pinchando y que me conecta con el público, que es algo que me gusta mucho.

¿Qué tiene de especial este evento que se presenta en formato boutique?

La gente busca y quiere bailar buena música. Este formato es un poco purista en ese sentido y da respuesta a esa inquietud. Este festival y su organización apuesta por 'lineup' distinto a lo habitual, y mucha gente que gusta de este tipo de festivales, que recupera ese espíritu de club, sabe que tiene aquí un espacio con garantías que se echaba de menos. Creo que Malvasoul ha conseguido darle eso al público. Otro de los aspectos que suelen destacar de Malvasoul Con Estilo es que el público que asiste tiene una cultural musical y unos gustos claros. Eso hace que se disfrute mucho más de la experiencia. Hablamos de un público más adulto que se decanta por otros estilos musicales más selectos. Son cerca de 1.000 personas que vienen a disfrutar de la música electrónica de baile. Además, todo va acorde con el estilo musical y con el 'vibe'. Malvasoul es de alguna manera un oasis musical.

¿Cree que todos los DJs tienen la misma línea sonora o cada uno aporta su forma de entender la música club?

Creo que cada uno aporta su visión de la música de baile y su forma de entender este género, y eso es maravilloso. Es mejor que cada uno se exprese con su estilo y es muy bonito compartirlo con el resto de artistas que participan y también con el público.

¿Y qué tienen en común?

La pasión por la música. Eso está claro. Viendo el 'lineup' de los DJs que participan, estamos hablando de talento local y también internacional, con la presencia de artistas de la talla de Anané y Louie Vega, que son un referente. Como digo, cada uno aporta su granito de arena y entre todos creamos algo maravilloso.

En el plano más personal, usted ponía en sus sesiones temas de Louie Vega, y en esta ocasión le toca compartir escenario con él y su esposa, Anané.

Para mí es increíble. Louie Vega es uno de los referentes del género, y Anané, su mujer también. Imagínate, de pasar a pinchar sus temas y escuchar su música a compartir cartel con ellos. Creo que es una oportunidad maravillosa y estoy muy agradecido con el festival porque han contado conmigo para este momento. Llevan muchos años pinchando y ahora comparto cartel con él y con ella. Es algo que agradezco y también hay que valorar que vengan a actuar a Gran Canaria. Para mí es una oportunidad maravillosa.

¿Cómo ve usted la escena de los DJs canarios?

Considero que en Canarias hay mucho talento. Ese talento también ha destacado a nivel internacional. A nivel local hay muy buenos artistas y sobre todo gente que está haciendo música, que también es importante. La verdad es que siendo canario es un orgullo que salga tanto talento de las islas.

¿Echa de menos más sitios donde este colectivo pueda mostrar su trabajo?

Sí. Sabemos que cada vez hay menos lugares donde poder realizar eventos y es verdad que para la cultura de club menos aún. Se echan un poco de menos tener esos espacios. Es verdad que también estaría bien potenciar más el talento local y ver de qué manera se podría hacer. Pero bueno, sí, estaría bien que el talento canario siguiera creciendo y demostrando que en las islas también hay mucho talento que el público de aquí y de fuera debe que conocer.