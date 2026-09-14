El certamen de cortos Gáldar Rueda 2026 abre sus inscripciones

Ya están disponibles las inscripciones para participar en el certamen de cortos exprés del Festival Internacional de Cine de Gáldar 2026, Gáldar Rueda, la propuesta con la que el Ayuntamiento de Gáldar reta a los cineastas emergentes a rodar un corto en sólo 70 horas con el objetivo de fomentar y poner en valor el talento local.

Bajo la misma temática de la edición de este año del FIC Gáldar, Cine y deporte: un diálogo épico, Gáldar Rueda rinde homenaje en esta ocasión al 40º aniversario del estreno de Rocky. Desde el cartel del certamen una joven levanta su puño enfundado en un guante de boxeo y exhibiendo una cámara en señal de victoria frente a la escultura del Guanarteme Artemi Semidán.

Los participantes conocerán el leitmotiv sobre el que tendrán que rodar el miércoles 14 de octubre a las 12:00 en el Centro Cultural Guaires de Gáldar. Tendrán hasta las 10:00 del sábado 17 de octubre para presentar sus cortos. Como requisito indispensable, los trabajos tendrán una duración máxima de tres minutos y deberán rodarse en localizaciones interiores o exteriores reconocibles del municipio de Gáldar. Además, deben realizarse con creatividad exclusivamente humana, quedando prohibido el uso de Inteligencia Artificial Generativa en cualquier grado. Las inscripciones estarán abiertas hasta el próximo 12 de octubre y disponibles junto a las bases del certamen en la web del Festival, www.ficgaldar.es.

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El certamen contará esta vez con la mayor premiación de su historia, con 3.100 euros en premios, Mejor Cortometraje dotado con la Guayarmina de Bronce y un premio en metálico de 1.500 euros, Premio al Mejor Corto Bichillo, para premiar al mejor corto dirigido por un galdense o residente en Gáldar y dotado con un diploma y un premio en metálico de 300 euros. Premio a la Distribución, dotado con 1.000 euros, Premio Cinedfest al mejor corto de estudiantes, dotado con material Cinedfest y un premio en metálico de 300 euros, para incentivar a los más jóvenes y Premios a Mejor Actor y Mejor Actriz, dotados con sendos diplomas.