Chedey Reyes estrena en Las Arenas su invasión alienígena a Gran Canaria

"En la cabina de un vuelo de pasajeros empiezan a suceder cosas raras y los pilotos acaban en otra dimensión paralela salvando a la humanidad". Este es, en resumidas cuentas, el argumento de La cosa en la niebla, la ópera prima como director del grancanario Chedey Reyes que se estrenará este jueves, 17 de septiembre, a las 20.00 horas, en Yelmo Las Arenas. "Todo ocurre durante un vuelo comercial de Madrid a Gran Canaria, pero mientras sobrevuelan la isla se encuentra con que acaba de producirse una invasión alienígena justo en ese momento". La película es, en definitiva, una comedia de humor-terror-ciencia ficción que está protagonizada por los actores Martín Garabal, Elena de Lara, Carla Miranda y Pablo Padrón, que acudirán la presentación. Al acto también asistirán el presidente del Cabildo, Antonio Morales; el director general de Innovación Cultural e Industrias Creativas del Gobierno, Cristóbal de la Rosa y el concejal de Cultura Josué Íñiguez, junto al propio Reyes, y tras la proyección habrá un debate con el público. La acción pasa casi íntegramente en la cabina del avión, excepto una escena final rodada en El Confital.

El director destaca que el guion, de Juanjo Ramírez Mascaró, lo tenía desde 2008, pero que no lo había podido rodar hasta ahora porque falta de financiación. "Cuando lo escribió no había películas que ocurrieran en una única localización tan pequeña, pero se nos adelantó Enterrados de Rodrigo Cortés que fue una idea posterior a la nuestra". El rodaje duró 18 días y el filme absorbe cosas del cine de directores como Carpenter, Corman, o Alex de la Iglesia, o del cine de serie b de títulos del tipo Golpe en la pequeña China, Los Gremlins o Aterriza como puedas con mucho efecto físico, aparte de que muchas de las prótesis están basadas en los personajes de Mars Attack. "Yo me crié en la Isleta en el cine Victoria los domingos viendo la sesión doble con todo ese tipo de películas. Gracias a esto me pude poner a hacer cine", asegura. Por este motivo, el director quiso jugar con la época que quería homenajear. "La película tiene mucho efecto visual actual, pero usamos una maqueta del avión que quemamos, y movíamos la cabina manualmente", subraya. "En realidad combinamos el cine analógico con el digital, porque grabamos con una pantalla led en ver utilizar croma" . Se trata de una película "para que la gente la vea y pase un buen rato", y reconoce que los primeros 15 minutos del rodaje fueron muy complejos "porque se va haciendo de noche progresivamente, el avión se mete en una tormenta y hay un cambio de luz constante".

Primera comedia en una cabina de avión

La cosa en la niebla es la primera comedia española de ciencia ficción cuya historia transcurre por completo en una cabina de avión. En su recorrido por festivales, «La Cosa en la Niebla» suma ya catorce premios, doce de ellos internacionales y ha formado parte de 26 selecciones oficiales. Entre sus últimos reconocimientos figuran los galardones a mejor comedia de ciencia ficción y mejor terror cósmico obtenidos en el festival The Outer Ring de Baltimore. Estos se suman a los cinco premios del Zed Fest Film Festival de Los Ángeles y a los dos concedidos por el Miami International Sci-Fi Film Festival, a mejor largometraje de terror y ciencia ficción y mejor thriller fantástico, así como al premio a mejor película en el But Film Festival de Países Bajos y a los de mejor película y mejor director en Djanho! de Brasil. En España, Fantboi distinguió además al filme con el Premio del Público y una Mención Especial del Jurado. La película acumula 25 selecciones oficiales en festivales como Isla Calavera, Buenos Aires Rojo Sangre, FANT Bilbao, Chattanooga Film Fest, Macabro o Montevideo Fantástico.

Director y productor de Jugoplastika, Chedey Reyes ha trabajado en proyectos como la serie de animación «Jonás, Las Aventuras Imaginarias» y produjo el largometraje «Mi ilustrísimo amigo», centrado en la relación entre Benito Pérez Galdós y Emilia Pardo Bazán, que funcionó muy bien en Galicia y ganó bastantes premios internacionales. Con La Cosa en la Niebla, rodada íntegramente en Gran Canaria, abre una nueva etapa de su carrera con una apuesta por el cine fantástico y de ciencia ficción.

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"La película funciona por lo bueno que son los actores. A Martín lo conocíamos por una serie que hizo en Argentina llamado Famosos, que se difundió por youtube, y cuando empezamos a buscar tenía claro que el actor tenía que ser canario o latinoamericano porque hacen falta héroes latinos, tendemos a creer que estas cosas solo le pueden pasar a los norteamericanos", añade.