El Temudas enfila su primera semana en el entorno de Santa Catalina

Después de inaugurar su 30º edición con el Ballet Nacional de España con lleno absoluto en el Teatro Pérez Galdós, el Festival de Teatro, Música y Danza (Temudas) afronta su primera semana en el entorno de Santa Catalina y, de jueves a domingo, mostrará 31 de las 54 producciones de diferentes procedencias, géneros y disciplinas. Solo 13 propuestas de danza, teatro, circo e híbridos entre disciplinas podrán verse los próximos jueves 17 y viernes 18.

Temudas presenta espectáculos en simultáneo, usando al tiempo espacios compatibles con este formato, pero con opciones horarias que permitan al público acceder al mayor número de propuestas posibles, con 11 zonas diferenciadas y un rincón gastro a disposición de la oferta escénica y de avituallamiento.

El jueves 17, a las 18.00 horas, arranca la actividad en el entorno con la presentación en Las Palmas de Gran Canaria del Premio Max al mejor intérprete masculino otorgado este mismo año a la compañía madrileña Juan Berlanga por su singular JuanCaballo, una exploración de los límites entre lo humano y lo animal, lo civilizado y lo salvaje.

Y mientras en el escenario dedicado principalmente a la danza, el C, Juan Berlanga da rienda suelta a una pieza de enorme fuerza visual y física, el escenario D acoge a la compañía de circo catalana EIA que, con La piedra de madera, Premio Mostra d'Igualada 2025 al Mejor espectáculo de calle, implica al público en su desarrollo.

La también catalana Cía. Nacho Flores comparte su singular Domte a las 19.00 horas desde el escenario B, circo contemporáneo que se mueve entre el cuerpo, el objeto y la presencia escénica. Y media hora más tarde, el escenario E se estrena con el teatro físico de Visitants que, desde la Comunidad Valenciana, invita a recorrer la historia a través de la voz y piel de las mujeres con Maletas de tierra.

A lo largo de la tarde, el escenario C recibe a Berlanga en dos pases consecutivos (18.00 y 19.00 horas) y a las 20.00 horas a Alberto Velasco y su pieza Mover montañas, una llamada a la colectividad y declaración de amor a manifestaciones culturales que subrayan el sentido de permanencia con bailes, sonidos, melodías y leyendas integradas.

Le nid, de la francesa Adhok, presenta un nido especial a las 20.30 horas, cuyos habitantes invitan a explorar a través de la poesía visual y la danza el paso de la infancia a la vida adulta. La última parada del jueves 17 se corresponde con el pase único de Sísifos de la murciana Uparte. Una serie de cuerpos en vuelo y equilibrios imposibles se pronuncian sobre los muros a los que se enfrenta al ser humano. El viernes 18, el programa recupera estos espectáculos, salvo el de JuanCaballo, cuyo segundo pase acontece el mismo jueves, o el de Sísifos.

Además, incorpora nuevas producciones para el primer viernes de Festival. Para entrar en la instalación de teatro inmersivo, Mama Crea abrirá a las 18.00 horas su Desiderata. El hospital para libros, en el que el paciente es el libro y el aprendizaje la cura a aplicar. El característico teatro de objetos y visual de Markeliñe, compañía vasca que ha formado parte de este encuentro con las artes escénicas en varias ocasiones, también llega con su oda al libro, Artilusio, a las 18.00 horas al Escenario F.

La tarde del viernes 18 también acoge el reencuentro con otra visita habitual, la compañía de danza urbana Iron Skulls, a las 20.00 horas, con nueva propuesta: Famulus 4.0, cruce entre dos universos, el físico y analógico con el digital. A las 21.00 horas, el público se mueve hacia la fachada del Edificio Elder reconvertida en escenario de danza vertical con Sacred, de La Glo Circo, con el que la compañía vasca lanza su reflexión sobre las conexiones que dan carácter a la vida y a la existencia.

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Y a las 21.30 horas, Otra Danza desarrolla su solvencia escénica con Prometeo o una insólita forma de acercarse a un mito clásico desde un lenguaje y estética contemporáneos. Por último, Xarxa Teatre, compañía valenciana consagrada como fiel aliada del Temudas, a las 22.30 horas, en Santa Catalina, es ejemplo de la fusión de disciplinas en un espectáculo que es un canto a la naturaleza: Babel.