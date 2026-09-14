Cine
El terror español de culto se instala en Filmoteca Canaria
El filme de Narciso Ibáñez Serrador se exhibirá en Gran Canaria el 15 de septiembre y en Tenerife el 17, dentro del ciclo 'El cuerpo del delito'
LP / DLP
El ciclo El cuerpo del delito, de Filmoteca Canaria continúa su curso esta semana con la proyección de una de las grandes obras de culto del terror español, ¿Quién puede matar a un niño?. 50 años después de su estreno, la película de Narciso Ibáñez Serrador regresa a la gran pantalla de la mano de la institución dependiente del Gobierno de Canarias, con dos citas en las islas capitalinas.
El filme se proyectará este martes 15 de septiembre, a las 19.00, en el Teatro Guiniguada (Gran Canaria), y el jueves 17, a la misma hora, en el Espacio La Granja (Tenerife). En
ambos casos, las entradas para cada evento serán gratuitas, con retirada previa en taquilla o en la web de las sedes de exhibición.
¿Quién puede matar a un niño? lleva décadas cosechando admiradores en todo el mundo por su peculiar atmósfera y su manera de relatar el terror. Cineastas como Álex de
la Iglesia o Quentin Tarantino han expresado públicamente su admiración por la cinta de Ibáñez Serrador, que en su amplia carrera apenas llegó a dirigir tan solo dos
largometrajes.
La historia se ambienta en una población costera mediterránea y sigue a Tom y Evelyn, una pareja de turistas ingleses que viaja hasta la zona para disfrutar una tardía luna de
miel. En busca de tranquilidad, deciden alquilar una barca con el objetivo de visitar una pequeña isla en la que Tom había estado cuando era más joven. Sin embargo, al llegar
descubren que en ese aparente rincón idílico nada es lo que parece, pues los únicos habitantes de la isla son niños que, animados por una misteriosa fuerza, esconden una
verdad sangrienta y se rebelan contra los adultos.
La película está basada en el libro El juego de los niños, de Juan José Plans, si bien muchos expertos en cine consideran que tiene referencias a El pueblo de los malditos
(Wolfa Rilla, 1960), así como a otras obras de Hitchcock y Fellini. Es más, dada su crudeza, se llegó a exhibir con cortes de escenas en países como Argentina, Estados
Unidos, Francia o Suecia, y se prohibió por completo en Finlandia.
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