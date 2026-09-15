Jorge Sainz Villegas abre el ciclo de cámara de Santa Catalina Classics

Tras el éxito del Concierto de Gala que Lang Lang ofreció ante un aforo ampliado el pasado mes de junio, el festival Santa Catalina Classics, impulsado por Barceló Hotel Group, inicia esta semana la segunda gran cita de su VI edición: los Conciertos de Cámara. La programación arranca este viernes 18 de septiembre, a las 20:00, en la Sala Palmeras, con el guitarrista Pablo Sáinz Villegas, quien inaugurará un formato pensado para vivir la música a escasos metros de los intérpretes.

Definido por The New York Times como el alma de la guitarra española, Pablo Sáinz Villegas llega a los salones del Santa Catalina, a Royal Hideaway Hotel, como el primer protagonista de los Conciertos de Cámara. Nacido en La Rioja y considerado el sucesor natural de Andrés Segovia, el guitarrista ha llevado su instrumento a las salas más prestigiosas del mundo y ha colaborado con directores como Riccardo Muti, quien lo ha calificado como el mejor guitarrista de la actualidad internacional.

En esta ocasión, Sáinz Villegas dejará atrás los grandes escenarios para ofrecer una velada íntima en la que, tal y como marca la filosofía de esta edición del festival, su música se transformará en una conversación directa con el público.

El resto del programa

Tras la cita con Pablo Sáinz Villegas, el ciclo de Conciertos de Cámara continuará el 10 de octubre con la pianista Mariam Chitanava. Formada en el legendario Conservatorio Tchaikovsky de Moscú y actualmente en la Escuela Superior de Música Reina Sofía, Chitanava representa la fusión entre la potencia de la escuela rusa y una profundidad emocional inusual para su juventud. Su efecto imán (como lo ha definido la crítica) hipnotiza al público desde la primera nota, y su cercanía con el público español (aprendió el idioma para poder comunicarse sin filtros con la audiencia) encaja de lleno con la filosofía de intimidad del festival.

Noticias relacionadas

El ciclo se cerrará el 6 de noviembre con el arpista Xavier de Maistre, Caballero de las Artes y las Letras por el gobierno francés y el músico más joven en ganar la plaza de arpa solista de la Filarmónica de Viena. De Maistre ha roto el estereotipo del arpa como instrumento de "fondo celestial", logrando con obras como El Moldava de Smetana que su instrumento suene como una orquesta entera. Su recital pondrá el broche a la VI edición de Santa Catalina Classics.