Amigos Canarios de la Zarzuela sitúa en la venta de entradas su supervivencia. Así lo indicó su presidenta, Argelia Camino, durante la presentación de la 34ª Temporada que inicia La tabernera del puerto este viernes y sábado, a las 20.00 horas, en el teatro Pérez Galdós. "Siempre nos vemos negro económicamente", señaló Camino. "Pero la subida de los precios del transporte, sueldo, materiales, caché, etc., conlleva que la subida en las ayudas ha sido un 0 % y eso incide en hacer un trabajo de calidad. El público canario es exigente y es imposible hacer un trabajo en condiciones de esta manera, por lo que vemos la venta de entradas como la única salida a esta situación. Siempre nos vemos negros para sacarlo adelante, pero este año es negro azabache"

La presidenta hizo estas declaraciones en una presentación a la que también acudieron la subdelegada del Gobierno, María Teresa Mayans Vázquez; el gerente del Teatro Cuyás, Manuel Pineda; el director general de la Fundación Auditorio y Teatro de Las Palmas de Gran Canaria, Zoilo Alemán; la soprano Ruth Terán, soprano en La tabernera del puerto y en Los Gavilanes; Andeka Gorrotxategi, tenor que interpreta el papel de Leandro en La Tabernera del puerto; el barítono Emmanuel Franco y el director de escena de la producción, Federico Figueroa. Aun así la presidenta comunicó que "nos llena de orgullo que a todos los miembros de una comisión que se formó hace años, con los escasísimos medios que tenemos, hayamos logrado que una de nuestras obras de la Temporada 2025 fuera nominada a los premios Thalía, con lo que si tuviéramos los medios necesarios haríamos cosas maravillosas". Esta temporada contará con la Orquesta Sinfónica de Gran Canaria dirigida por Sánchez Araña, "y una escenografía reciclada que se hizo para La hija del mestre"

El director de escena Federico Figueroa, puso en valor el trabajo de una Asociación que lleva más de 30 años defendiendo este género y destacó la calidad de La tabernera del puerto “donde música y libreto van de la mano”. Figueroa señaló que "tenemos las dos romanzas más importantes del siglo XX que son las de la soprano y la del tenor" y destacó el hecho de que se haya reutilizado un decorado. "Es un diseño que me viene como anillo al dedo para presentar un envoltorio abstracto para una historia donde hay una mujer atrapada en un mundo de mar, en una sociedad, ruda, marítima, donde los hombres la rodean y la oprimen y que se materializa en estos colores y en las formas en que los cantantes, que son magníficos actores, se van desenvolviendo".

Una de las obras fundamentales de Sorozábal

La temporada comienza con una de las obras fundamentales de Pablo Sorozábal y uno de los títulos más perdurables del teatro lírico español, La taberna del puerto, que estará protagonizada por Ruth Terán como Marola, Andeka Gorrotxategi en el papel de Leandro, Emmanuel Franco como Juan de Eguía. La dirección de escena será de Federico Figueroa.

Seguirá la Gala Lírica. Coros de Zarzuela, que se celebrará el 10 de octubre en el Teatro Cuyás, y que propone un recorrido por algunas de las páginas corales más representativas del género para reivindicar el papel que estas formaciones desempeñan en la construcción de la zarzuela. Bajo la dirección musical de Luis García Santana, el programa reunirá números de títulos tan reconocibles como Doña Francisquita, La del soto del Parral, El rey que rabió, Los Gavilanes, El huésped del Sevillano, El año pasado por agua y El caserío.

La temporada concluirá con Los Gavilanes, los días 23 y 24 de octubre. Con música de Jacinto Guerrero y libreto de José Ramos Martín, la producción contará con Carmen Solís como Adriana, Borja Quiza en el papel de Juan, Ruth Terán como Rosaur. Jorge Torres se encargará de la dirección de escena en una escenografía a cargo de Carlos Santos y con el diseño de luces de Cristina Alba.

La soprano Ruth Terán, intérprete en La tabernera del puerto y Los Gavilanes, señaló como uno de los principales retos conseguir que las nuevas generaciones se acerquen al género. “Lo que nos encantaría es que la gente joven venga al teatro para que este género no muera”, afirmó.

El barítono Emmanuel Franco, que debuta tanto en Las Palmas de Gran Canaria como en el Teatro Pérez Galdós, incidió en la excelente acogida que encuentra la zarzuela fuera de España. “En Viena, Berlín, Basilea o Cracovia no es una ovación normal, es histeria pasional; es amor y entrega al género de la zarzuela”, aseguró. "Empezamos a hacer pequeños conciertos en verano como cierre de la temporada y hemos escenificado El barberillo de Lavapiés, La tabernera del Puerto o Luisa Fernanda. Esto nos demuestra la belleza y la grandeza del género. Está a la par de los mejores del mundo a nivel vocal y escénico porque está conectado a las raíces españolas y transmite ese calor y apasionamiento".

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En la misma línea, el tenor Andeka Gorrotxategi, Leandro en La tabernera del puerto, defendió un género que, a su juicio, sigue cargando injustamente con ciertos prejuicios. “Muchas veces es denostado. Se le pone un halo de casposidad que no es verdad. Tiene una música que es muy bella”, indicó. Gorrotxategi recordó que los intérpretes extranjeros muestran un gran respeto por este repertorio y añadió: “Tenemos un género tan respetado y admirado que tenemos que cuidarlo más y aprender a valorarlo nosotros mismos”. Figueroa cerró esta defensa recordando los más de tres siglos de historia de la zarzuela y su identidad propia. “Si digo tango, pienso en Argentina; la zarzuela es nuestro sello y nunca nos debemos avergonzar de ella”, concluyó.