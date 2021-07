Miquel, yo fui alumno de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Estudié derecho en la Granja hace muchos años.

En el año 89, 90, salía chica, Victoria Macuira que logró el premio cum lauden y la mandaron a Bélgica becada. En Tarifa baja, con Los Pulpos con el alumno que tocaba el bajo. Yo era amigo del manager. Con una yamaha XC 250, y en esa época. Cuatro chicos en el chalet que montábamos una fiesta del carajo.

Me fui a hacer quinto a Huelva porque mi novia de entonces se fue a Bélgica y regresé a la península.

Yo colaboré con la Nueva españa cuando estaba de

La vuelta al mundo que yo doy en el año 2011 / 2012, lo filmo en video yo solo y hay un documental que voy filmando durante todo ese año. Y empiezo en julio de 2011 y termino en . Filmo ese viaje en vídeo para sibirlo a youtube, pero empiezo a contarlo en un videoblog. Cuando regreso de la vuelta al mundo me entrevistan en un programa llamado La aventura del saber en La 2 por haber dado la vuelta al mundo. Ven mis vídeos y me plantean colaborar cin mis videos de reportajes. Sigo viajando, me voy a Asia central siguiendo a un explorador español que en el siglo XV se va hasta samarkanda y empieza a emitir mis vídeos en La aventura del saber. Después, un productor ejecutivo del programa me plantea la posibilidad de hacer una serie completa. yo le digo que sí. y a raíz de eso es cuando empiezo a preparar mi programa Nómada, que ha funcionado bastante bien en La 2. tabién estoy colaborando con una serie en el Canal Viajar y con Amazon prime con un programa llamado Moto nómada. A mi programa de la 2 le dieron el premio por mejor programa cultural, y ahora nos han nominado al premio Iris como mejor realizador.

es un programa que ha ido razonadamente bien de crítica y público. El origen de todo eso es La vuelta al mundo, pero se ha tardado 8 años en publicar el viajeporque requería una maduración para ver cuál era mi evolución personal. La vuelta al mundo es muy ambicioso que tiene consecuencias en lo profesinal porque, de ser un viaje amateur me acabo convirtiendo en director de documentales para tlevisión y eso es como consecuencia de ese primer viaje. y hasta que se completara mi evolución consideraba que no podía contarse la historia