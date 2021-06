Carla Suárez: «Sabía que físicamente no estaba mal, pero tres sets eran muchísimo»

El maratón de la vida. Un ejemplo para el mundo. Carla I, reina de París. La grancanaria Carla Suárez Navarro, exnúmero seis del mundo, regresó ayer a las pistas tras superar un linfoma Hodgkin y lo hizo de forma encomiable ante la norteamericana Sloane Stephens para caer por 6-3, 6-7 y 4-6 en Roland Garros.

La cita de la tierra batida se emocionó con la garra de la isleña, que no jugaba desde febrero del 2020 en Doha. Incluso Rafa Nadal, ganador en trece ocasiones en Paris, calificó su lucha «de ejemplo y de gran campeona». De las sesiones de quimioterapia y radioterapia, a un carrusel de raquetazos en su torneo favorito.

Con su juego agresivo desde del fondo de la pista, Carlita tuvo el pase a la segunda ronda en su mano ante toda una ganadora del Abierto de Estados Unidos. Suárez, de 32 años, rozó la victoria en la segunda manga, cuando iba 5-4 arriba y también en el tie break, pero acabó por ceder ante el empuje de la finalista del Roland Garros en 2018.

Sin acusar la inactividad, la tenista mostró un gran nivel técnico, con su característico revés a una mano -el revés de gofio-, y físico hasta el tercer set. El encuentro se alargó hasta las dos horas y 24 minutos. Incluso su rival le brindó un aplauso. Suárez no jugaba un partido desde el 25 de febrero de 2020, una derrota en Catar ante la checa Petra Kvitova.

Es la despedida de la grancanaria en Roland Garros, escenario donde alcanzó los cuartos de final en dos ocasiones (2008 y 2014).

Las lágrimas que cayeron de sus ojos nada más acabar el partido eran «de cansancio», aseguró la grancanaria, quien confesó sentir «rabia» por lo cerca que tuvo la victoria ante la norteamericana Sloane Stephens y «tristeza», porque vivía su último partido en su torneo favorito.

Carla Suárez regresó a los torneos tras 15 meses de parón provocados por un cáncer al que venció y lejos de querer despedirse de las pistas desde la cama, decidió hacerlo desde las pistas. Por eso retrasó un año su proyecto de despedida previsto para 2020, frustrado por la pandemia y por la enfermedad y se lanzó de nuevo a competir, lo que siempre ha hecho con garra y talento.

«Sabía que físicamente no estaba mal, pero tres sets eran muchísimo para de lo que yo venía. Siento un poco de rabia porque lo he tenido muy cerquita y no deja de ser un partido perdido, supongo que con el tiempo lo valoraré muchísimo más. Tenía muchas ganas de estar en Roland Garros por última vez», aseguró la isleña.

Reconoció que le frustró un poco que su adiós, en la flamante pista Simone Mathieu, no tuviera público, a causa del toque de queda: «No es el partido que había soñado, espero que la gente lo haya disfrutado por la tele».

A la «rabia» se sumaba «la tristeza de que no vas a volver a este torneo que ha sido tan importante». En su recuerdo quedarán muchas anécdotas y también la edición de 2008, en su debut, cuando alcanzó los cuartos de final.

«Me llevo la oportunidad de poder jugar aquí un año más y sobre todo muchos recuerdos, jugar en la Philippe Chatrier, en la Suzanne Lenglen muchos partidos. Al final es un Grand Slam y no es fácil», dijo Carla Suárez.

Su gira de despedida tiene otras citas -Wimbledon y Abierto de Estados Unidos- y, en medio, si el ránking se lo permite, los Juegos de Tokio. «Sé que será difícil, porque no tendré mucho ritmo de partidos, pero voy a poner toda la carne en el asador para tratar de hacerlo posible», comentó.

Rafa: «Eres una campeona»

Rafa Nadal, número tres del ranking mundial de la ATP y vencedor de 20 Grand Slams, felicitó ayer a Carla Suárez por su vuelta a las pistas tras recuperarse de un cáncer. El último partido de la isleña fue ante la checa Kvitova en el torneo de Doha el 25 de febrero de 2020 -luego llegó el parón por la pandemia-.

«Solo quería felicitarte por la actitud y por lo que has transmitido durante estos meses tan complicados que seguro que has vivido. Eres una campeona, ya lo eras en la pista, pero ahora has demostrado que también lo eres fuera de ella», dijo en un mensaje publicitado en las redes el manacorí. «Estoy muy feliz de tu recuperación y poco a poco vas a encontrar la fuerza para volver a jugar al tenis o practicar el deporte que te apetezca. Un beso muy grande y muchísimas felicidades», expresó Nadal sobre la isleña. | Efe