Aridany Romero: «Es clave trabajar con la base para que el legado continúe»

Su segunda legislatura como concejal de Deportes del Ayuntamiento de la capital grancanaria y su compromiso con la Vela latina no ha decaído...

No solo no ha decaído, sino que además ha ido aumentando paulatinamente. Si en 2015, año en el que llegaba al cargo, se invertían 16.750 euros, hoy esa cifra alcanza los 141.021. Es un aumento importante. Y hablar de cantidades no es solo por hablar de dinero, sino de prestigiar, fomentar y llevar este deporte a todas las esquinas. Lo hacemos de la mano de la Federación, a través de proyectos como el que financiamos íntegramente para llevar este deporte autóctono a los centros escolares.

Deporte que sigue resistiendo a pesar de la entrada en escena de la pandemia.

Si la dictadura no fue capaz de hacer parar las pegas en la bahía capitalina, no lo iba hacer el maldito virus. Solo lo consiguió cuando el confinamiento fue más duro. Ahora, con las diferentes fases de desescaladas y también con la buena situación epidemiológica que está atravesando no solo la Isla sino también nuestro municipio, nos ha permitido volver a disfrutar de la espectacularidad y la belleza de las pegas que se realizan en la bahía.

¿Dónde cree usted que radica la fuerza de este deporte?

En los boteros, los patrones, las tripulaciones, en la nueva Federación de Vela Latina Canaria, que ha fomentado esta modalidad y que la ha modernizado. Aunque es cierto que hablamos de un deporte vernáculo que tiene que ver con nuestras tradiciones, se ha conseguido ponerlo en el contexto del siglo XXI: espectacularidad, retorno publicitario y, fundamentalmente, espectáculo deportivo, que es lo que finalmente se busca.

Qué mejor legado que dejarle a los jóvenes tradiciones centenarias como la Vela latina canaria

¿En que se basa la relación actual de la Concejalía de Deportes con el actual equipo del gobierno de la Federación?

En que me creo y vivo de cerca su entusiasmo. Fui un niño que nació en el barrio de San José y eso significa muchas cosas, el Poeta Tomás Morales, el Sporting de San José de fútbol y el San José Adargoma de Lucha canaria. Además, me considero un hombre apasionado de todos estos deportes vernáculos, ya que algunos de ellos los practiqué y los disfruté con mi padre y sus amigos. Pero esto tiene que ver con creerse la importancia que tienen todos ellos para nuestra cultura y también para la capital grancanaria.

¿Continúa pensando que el futuro de la Vela latina canaria pasa por reforzar la actual escuela de formación?

Fundamentalmente. Hay experiencias que han venido para quedarse, como esta escuela donde hay niños y niñas, porque tenemos que hablar en femenino de la Vela latina canaria. Unos empezaron a llegar por aquí, por el Muelle Deportivo, cuando comenzamos el proyecto del Polivela, que pagó íntegramente el Instituto Municipal de Deportes, cuando algunos chicos estaban presos; venían y finalmente se enrolaban en un bote y se quedaban como parte de una tripulación. Pasa como con el fútbol, baloncesto... El deporte vernáculo no es diferente, por eso resulta clave trabajar con la base para que este legado continúe vigente en el futuro.

En esta nueva temporada la flota la conforman un total de 15 botes. ¿Qué le parece el importante incremento?

Se han alineado las estrategias. Primero, la renovación de la Federación de Vela Latina ha sido fundamental, le ha dado un nuevo impulso a este deporte. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha puesto lo que no se había puesto en otras ocasiones, que es dinero; pero no solo dinero, sino que se ha realizado una inversión en cada embarcación en los últimos años. Los 6.000 euros por club es casi el presupuesto de un año. Por tanto, con un poco más que consigan de otras administraciones y de la gestión privada del patrocinio, estaríamos ya hablando de un deporte sostenible en los gastos y también en la espectacularidad, ya que siempre se están comprando palos nuevos, velas con novedosos materiales. Esto es también innovación deportiva, ya que se produce una importante inversión en lo que son todos los productos que tienen que ver con el mar y que se aplican literalmente en los botes.

¿Cómo valora la implicación de las instituciones con los deportes vernáculos?

Es una obligación, y no solamente porque hay diferentes normativas y ordenamientos jurídicos que emplazan a implicarnos con esos reconocimientos de Bien Interés Cultural (BIC), para proteger a todos los deportes vernáculo. En nuestro caso, estamos convencido de su importancia. Qué mejor legado dejarle a los jóvenes que tradiciones centenarias como el caso de la Vela latina canaria.

¿Satisfecho con el trabajo que realiza la Federación?

Se ha conseguido poner en orden todo el estamento federativo, las relaciones con los clubes, con los representantes de los mismos, con otras federaciones e instituciones... Se ha modernizado y se han creado nuevos canales. Además, cada vez se ponen en marcha más nuevas iniciativas. La competición no solo se ciñe a las pegas del fin de semana, sino que siempre sus responsables están buscando innovar para prestigiar este deporte. El ejemplo fue el Campeonato de Canarias que reunió a botes y barquillos el pasado sábado. Resultó muy emocionante ver la pugna entre sí de dos tipos de embarcaciones. A ello también se le suman las iniciativas para llevar a esta Vela latina canarias más allá de nuestras fronteras.