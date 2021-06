Las pistas de la Ciudad Deportiva Gran Canaria fueron escenario de las finales B sub 8 y sub 10 de los Juegos de Gran Canaria, auspiciados por el Cabildo y organizados por la Federación Insular de Atletismo. Participaron cerca de 200 jóvenes. Borja Acosta, Claudia Ehrenspeck, Sian Vilar, Carlos Rubio, Julia Alemán, Alba López, Unai Ramírez, Alba López, Eneko Acosta, Inés Sánchez, Erik Castro, Borja Acosta, Olivia Hernández, Antonio Gironés y el UAVA en relevos, conquistaron la victoria en sus respectivas pruebas. En la foto, las participantes del 500 metros sub 10, tomando la salida ante la mirada de sus familiares. | F.J.