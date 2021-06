El Panadería Pulido San Mateo conquistó el ascenso a la Segunda RFEF con su triunfo (1-2) ante el Atlético Paso y logra una hazaña histórica para la Vega. De esta manera, en la Segunda RFEF figurarán los equipos canarios de Las Palmas Atlético. UD Tamaraceite y CD Mensajero -que logró también en esta campaña-. Por su parte, el San Fernando aún la resta una oportunidad para hacerse con el soñado pasaporte. La formación de Juan Carlos Socorro dependía de sí misma e hizo válidos todos los pronósticos en una mañana frenética -el San Fernando y SD Tenisca hicieron los deberes ante Mensajero y Las Palmas C, respectivamente-.

Kilian Alemán Vega y Raúl Sosa fueron los realizadores para la historia en la formación de Juan Carlos Socorro, que sale reforzado de este playoff como un técnico consolidado. El hispanovenezolano, exjugador de la UD y que fue segundo de Sergio Lobera en el banquillo amarillo, catapulta al San Mateo hacia la cuarta categoría del fútbol nacional en su sexta campaña. Es la otra Naranja Mecánica, un equipo descarado con la solidez defensiva que le permitió maniatar en todo momento al Paso de Deivid y Armiche.

Socorro no podía ocultar su emoción al término del encuentro, un día que hace justicia con la labor silenciosa de los dirigentes de esta entidad. "No me lo creo, esto para los chicos. Se lo merecen, han hecho un trabajo fantástico. Nadie contaba con nosotros, pues toma, aquí estamos", valora e nuevo estratega de moda.