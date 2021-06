Atlético Paso y Santa Úrsula se vieron las caras en los cuartos de final de la promoción de ascenso a Segunda División RFEF. Por haber terminado mejor en la fase regular, los locales contaban con el privilegio de poder avanzar de fase en caso de empate y con dicha ventaja avanzaron a semifinales. Vianney abrió el marcador para los locales antes del descanso, pero en el segundo tiempo Chus empató de penalti. El encuentro llegó hasta la prórroga y ahí el conjunto local resistió para avanzar a la siguiente ronda. Ahí espera el Tenisca.

La primera parte destacó por su poco ritmo de juego y sus escasas oportunidades de gol. La primera ocasión llegó a los nueve minutos: disparo debajo de Adrián que Juanje despejó a córner. Los siguientes minutos fueron de tensión, pero no de llegadas. El empate le valía al conjunto palmero para avanzar de ronda, por lo que el Santa Úrsula se veía obligado a mejorar sus presentaciones.

Tras una pausa de hidratación a la media hora, se abrió el marcador: gran jugada de Aday que cedió a Vianney. Este, ante la salida de Juanje, envió el balón al palo contrario para adelantar al conjunto local. Llegó el descanso con un resultado muy esperanzador para los de Jorge Muñoz.

En la segunda parte los tinerfeños intensificaron sus esfuerzos, por lo que Luis Arellano tuvo que emplearse a fondo para mantener el resultado. Fue muy peligrosa una falta de Pedro, que resolvió con una gran intervención el guardameta local cuando se cantaba el gol. El empuje rojillo tuvo efecto cuando en el minuto 60 Miguel cayó en el área por un plantillazo y el colegiado señaló penalti.

Chus no falló desde los once metros y la eliminatoria se abrió. Con este resultado había que ir a la prórroga. El Atlético Paso trató de volver a ponerse por delante, intentándolo Armiche en una jugada personal que acabó con un tiro alejado de la portería. El marcador no varió y llegó la prórroga.

Siguiendo el guion del resto del partido, la prórroga apenas tuvo ocasiones claras de gol. El Atlético Paso logró resistir y se llevó la eliminatoria al consumirse el tiempo de juego. Ahora a los de Jorge Muñoz les espera el Tenisca en semifinales.

Ficha técnica:

ATLÉTICO PASO 1 (1)

SANTA ÚRSULA 1 (0)

ATLÉTICO PASO: Luis Arellano; Álex Cruz, Jordan, Jaime, Armiche, Roberto Bolaños, Aday (Malick, 92’), Vianney (Nebai, 105’), Deivid, Juanda y Adrián Hernández (Pascu, 105’).

SANTA ÚRSULA: Juanje; Maxi (Pedro, 46’), Miguel, Azael (Erik, 51’) Vitolo, Stefano (Saúl, 46’), Semidan (Soto, 73’), Nestor (Carlos Vicente, 105’), Edu, Chus y Marcos.

ÁRBITRO: Johan González Rodríguez. Amonestó por parte de los locales a Roberto Bolaños, Juanda y Malick. Por parte de los visitantes fueron amonestados Saúl, Marcos y Néstor.

GOLES: 1-0: (36’) Vianney. 1-1: (61’) Chus, de penalti.

INCIDENCIAS: Estadio Municipal de El Paso. Césped artificial en buenas condiciones. Tarde calurosa. Partido disputado ante unos 350 espectadores.