La voz de un referente de valentía. El árbitro grancanario Alejandro Yadriel Moreno Robaina, adscrito a la delegación de Arucas, que sufrió la noche del viernes una agresión por parte de un jugador del San Antonio, rechaza dejar su pasión. El colegiado tiene una fractura del tabique nasal tras recibir un cabezazo en el tramo final del San Antonio-San Pedro, que se celebró en el estadio López Socas -pulso de la 14ª jornada del Grupo II de la Preferente Regional-.

Según detalla la Federación Interinsular de Fútbol, tras ser atendido en el servicio de urgencias del hospital Vithas Santa Catalina, el colegiado, que estuvo acompañado de su familia, así como del presidente del Comité de Árbitros, fue dado de alta de madrugada.

El parte médico indica que el árbitro Moreno Robaina presenta ‘una fractura de la base del tabique nasal y una laceración en la nariz’. Más allá del veredicto del Comité de Competición y Disciplina Deportiva, el árbitro tiene la intención de denunciar los hechos ante la autoridad judicial.

«No me planteo abandonar el arbitraje tras esta agresión (...) Pienso seguir adelante y luchar por los objetivos que me he marcado”, enfatiza Moreno. “La agresión se produjo cuando sólo quedaba un minuto para el final del San Antonio-San Pedro Mártir. En ese momento, uno de los jugadores nos insultó al trío arbitral. Fui a expulsarlo con la roja directa y recuerdo que el capitán [del San Antonio] me empujó y acto seguido me brindó un cabezazo (...) No recuerdo mucho más. Caí al suelo y vi mucha gente alrededor, entre ellos a los compañeros y a un médico”, indica el árbitro, originario de Firgas. “Creo recordar que cuando estaba dentro de los vestuarios del club, y si no me equivoco, entró el jugador y me pidió perdón”, puntualiza el colegiado.

El árbitro agradece las muestras de apoyo. “No podemos tenerle miedo a estas situaciones. Tenemos que seguir con fuerza hacia adelante. Con el apoyo del Comité y los compañeros se lleva bastante bien”, reflexiona el firguense.

Por su parte, el presunto agresor, en un mensaje publicado en la cuenta de Facebook, expone que “como hice el día de partido, nada más cometer el error; quería volver a pedir disculpas y asumo toda la responsabilidad».

Muestras de apoyo

El colegiado internacional lanzaroteño Alejandro Hernández Hernández, así como el asistente José Naranjo, mostraron su respaldo al juez agredido en un vídeo. «Desearte una pronta recuperación y recordarte que no fuiste agredido tú solo, sino los 17.000 colegiados que existimos en el mundo. Espero que Comité y Federación fallen de forma ejemplar». El resto del colectivo se sumó a la iniciativa.