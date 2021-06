Once mujeres sin piedad. El Elche arrolló a La Garita en el partido de ida de la final del ‘play-off’ de ascenso a la liga Reto Iberdrola, segunda categoría del fútbol nacional, y dio un paso de gigante para conseguir el ascenso. Quedan 90 minutos en Gran Canaria, pero la sensación de superioridad mostrada por las ilicitanas en el primer partido deja poco espacio para la sorpresa .

Cinco goles de diferencia. Y pudieron ser más. Una goleada liderada en ataque por una Sara Roca que se exhibió en la primera parte con tres goles de diversas formas y colores. El Elche obtuvo su triunfo a ritmo de ‘Roca & gol’. La ariete estaba señalada como uno de los factores diferenciales de la eliminatoria y no decepcionó.

El Elche fue un tren por completo para La Garita. A los seis minutos, Zenaida ya había visto como perforaron su porteria en un equipo que no fue solo Sara. Las ilicitanas dominaron el duelo de principio a fin. No concedieron apenas opciones a las teldenses, a las que manejaron a su antojo, especialmente cuando el físico resistió al calor ilicitano. Después, no se confiaron y supieron cerrar el partido a lo campeón, sin encajar ningún gol y sin permitir ni un mínimo resquicio de ilusión a sus oponentes.

Ficha técnica:

Elche 5 La Garita 0

Elche: Andrea Cerdá; Sara López, María Ángeles, Marina (Montiel, 83’), Jose (Laura, 71’), Cas (Carmen, 61’), Esther (Ascen, 71’), Marta Zaragoza, Inés Rizo, Jarillo y Sara Roca (Alba, 83’).

La Garita: Zenaida; Yesenia, Lorena (Aruma, 60’), Bárbara (Saray, 68’), Alba López, Nazaret (Iris, 46’), Anayumi (Leticia, 60’), Alba Valiente, Coraima, Sara (Elena, 46’) y Ariadna.

Goles: 1-0 (6’) Sara Roca. 2-0 (13’) Sara Roca. 3-0 (39’) Sara Roca. 4-0 (51’) María Ángeles. 5-0 (74’) Inés Rizo, de penalti.

Árbitro: Miralles Almagro (Colegio valenciano). Amonestó con tarjeta amarillas a la local Esther y la visitante Coraima.

Incidencias: Campo Enrique Cervera del Polideportivo Municipal Altabix.