Ángel López Ruano: «A Pedri no hay que ponerle techo; solo verle jugar»

Se me viene a la cabeza cuando decían en el verano de 2019 que lo íbamos a quemar cuando lo subimos con 16 años a la UD. No figuraba en las quinielas para competir de titular y lo hizo ante Suecia, con el descaro y atrevimiento tan particular. Con sus señas de identidad y las del fútbol canario. Solo puedo sentir orgullo y una felicidad tremenda, porque seguro que su ejemplo vale de combustible anímico para el resto de la base. La UD es el mejor escaparate para promocionar y generar valor.

Silva conquistó dos Eurocopas y Valerón es el último grancanario en marcar en una fase final de un Mundial (2002). ¿Dónde está el techo de Pedri?

Mejor no ponérselo. Cada futbolista tiene su ritmo, la progresión la marca la trayectoria. David Silva y Juan Carlos Valerón son dos grandísimas jugadores, otras muestras irrefutables del nivel de la cantera canaria. En la UD no se mira el DNI. No hay miedo. Silva formó parte de una constelación de jugadores sublimes, que elevaron a España a su máximo exponente. Su trabajo físico y de recuperación de balón es brillante, pocos recuerdan su paso en el Eibar o en el Celta de Vigo [en el conjunto gallego coincidió con Ángel]. Eso habla de la capacidad de adaptación del futbolista canario, que también puede ser constante en la entrega y en el esfuerzo. De Valerón, está todo dicho. Único. Y Pedri, desde la mesura y sin ponerle mucho peso en la mochila, debe hacer su carrera. Por ahora, resulta emotivo y es el mejor embajador del trabajo anónimo de toda la base de la UD Las Palmas. Hay un rostro de época, lo mejor está por venir. Ante todo, es un currante.

Ayer, el exjugador de la UD tuvo un mensaje cariñoso hacia la figura de Mel y el club amarillo. Se ha escrito mucho sobre la llegada de Pedri al primer equipo, usted jugó un rol capital...

Simplemente hice lo que debía. Me encontraba inmerso con los cursos de entrenador, estudié de forma pormenorizada los entrenamientos del Juvenil B y División de Honor de la cadena amarilla. Me encanta analizar cómo entrena el jugador de base. Te vale para desmenuzar las claves de su registro en la competición. Vi a Pedri a entrenar, y al segundo, te cautiva. Orientado en banda izquierda, completó unos picos de rendimiento altísimo. Lo apunté en una chuleta en el móvil, mi hijo coincidía en esas camadas. Hablé con él y percibes ese grado de madurez. Talento y capacidad de adaptarse a todos los escenarios. Es algo innato. Se lo trasladé a Mel de forma informal, ni siquiera estaba trabajando en la UD Las Palmas. Lo hice por sentido común [en los meses de mayo y junio del 2019]. Le dije al míster, ‘tienes a un chico con el que no te vas a equivocar’. Acertamos. Lo reseñable fue la estrategia de club. Se apostó con valentía y ha resultado una bendición.

El ‘fenómeno Pedri’ permitió salvar el mal salarial del verano de 2019. El presidente Ramírez detalló que se han cobrado unos siete millones y aún faltan otros cinco ‘kilos’...

El rédito de una manera de ver y estudiar la formación. Las Palmas cree en su cantera, no lo hace de boquilla, es la realidad.

Silva alcanzó los 125 duelos con España y 37 goles. ¿El teguestero atesora condiciones para pulverizar las marcas del Chino de Arguineguín?

Tiempo tiene [sonríe]. El hueco de David en España es irremplazable. Hizo historia, igual que Valerón. Cada uno hace la suya.

¿Hasta dónde llegará España tras el tropiezo inicial?

Es un formato nuevo y el tercero tiene opciones de alcanzar los octavos de final, una ronda que conforma otra de las novedades. Lo importante no es cómo se empieza, sino en qué manera se encaran las dificultades. En Sudáfrica, la selección comenzó con derrota ante Suiza y luego encadenó seis victorias consecutivas [con ocho goles a favor y uno en contra de Chile en el último duelo de la fase de grupos]. España debe crecer con el paso de los partidos y las dificultades. Veremos.

¿Se imagina a Silva, Valerón y Pedri jugando en la España de Luis Enrique y esta ‘Euro’?

Tres perfiles del jugador canario. Visión de juego, talento y esa disciplina física que ha lucido Pedri en el Barça. Aquí en la UD ya completaba una labor de recuperación reseñable. Si España tuviese en nómina a esos tres, sería una de las grandes favoritas.

¿Se ve de entrenador?

Me gusta, pero soy consciente de la dificultad. No hay tantos equipos en la esfera profesional para el número existente de técnicos. Tenemos que ser sinceros. Hacerse un hueco es tremendamente complejo. Por ahora, estoy en la mejor escuela y rodeado de grandísimos profesionales.Es un mundo que te atrapa.

¿Qué le diría a Pedri si ahora tuviese la ocasión de darle una charla técnica previa al partido ante Polonia en La Cartuja?

Que disfrute. A este tipo de jugadores, de enorme corte creativo, no hay que ponerles techo. Tampoco elevar la presión. Simplemente sentarse y verlos jugar. Como con David Silva o Valerón.