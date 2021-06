Pedri, el devorador de récords

La inmortalidad de Pedri y su último guiño al amarillo. Un legionario de la UD Las Palmas. El exjugador del cuadro grancanario Pedro González López , el corazón de la Roja, dedicó ayer unas palabras de agradecimiento a la figura de José Mel Pérez tras su estreno con España ante Suecia en una fase final de la Eurocopa en La Cartuja (0-0). El mediapunta del FC Barcelona es el futbolista más joven en debutar con España en un Campeonato de Europa de Selecciones -18 años y 201 días-. Antes de comenzar la comparecencia ante los medios, quiso evocar su paso por el club amarillo -temporada 2019-20, 37 partidos y cuatro dianas-.

«Antes de empezar con las preguntas, quería agradecer a todos los entrenadores que he tenido en mi carrera deportiva. Desde Pepe Mel que apostó por mí en la UD Las Palmas, pasando por Ronald Koeman en el FC Barcelona y ahora Luis Enrique con España. Un honor ser el más joven en una Eurocopa con la selección», resaltó el infante de Tegueste, que fue descartado por el CD Tenerife cuando era jugador de categoría infantil.

Con 18 años, seis meses y 18 días, Pedri abrió la puerta de la eternidad. Superó la marca de Tendillo (18 años, 4 meses y 11 días), que se mantenía desde la Eurocopa de Italia 1980, así como los estrenos de otros mimbres históricos como Fernando Torres (20 años), Cesc Fábregas (21 años) o el propio David Silva (22 años). También se convirtió en el jugador más precoz en lucir un contrato profesional en la UD Las Palmas -16 años, 7 meses y 19 días- y el más joven en comandar la lista de realizadores del club Pío Pío. El infante de Tegueste batió al Sporting de Gijón en el estadio de Gran Canaria con 16 años, 9 meses y 25 días, y de esa manera, el 17 de septiembre del 2019 trituraba la marca de Orlando Suárez ‘Orlandito’ -databa del 24 de febrero de 1990-.

Ante Grecia, se estrenó con España, con 18 años y cuatro meses, para convertirse en el primer canario en el listado de estrenos más precoces tras superar a Luis Valle Benítez -tomó la alternativa con España el 30 de abril de 1933, con 18 años, 10 meses y 12 días-.

No hay límites para este devorador de récords. 52 partidos con el Barça y una Copa del Rey en el zurrón. Estreno con gol en la Liga de Campeones y un socio llamado Leo Messi. Su guiño a la UD en Las Rozas que retrata la humanidad de este gigante con acné. El sábado juega la España de Pedri ante Polonia (20.00 horas). «No he hablado con Messi, también estaba jugando su partido y vi su gol [ante Chile en la Copa América], me alegro por él. Los mensajes que más me gustan son los de mi familia [encabezada por su padre Fernando], conforman un chute de energía», aseveró el infante.

La marca Pedri de los 18 años y 201 días ilumina las tres grandes citas con España -Eurocopa, Mundial y Juegos-. El techo de Josep Samitier, debutó en la cita olímpica de Amberes 1920, con 18 años y 208 días, es el último en saltar por los aires. Nadie atrapa al infante.

El discurso de un líder

Cesc Fábregas, debutante en el Mundial de Alemania con 19 años, también se rinde a la precocidad del chicharrero. «Es tan bueno que hasta Messi le pasa el balón (...) Tomó la iniciativa, lució compenetración con Alba. Será una superestrella», valoró en la BBC.

Los elogios no afectan al ‘26’ de España. Defiende al cuestionado Morata y al valor del grupo. «Si ante Polonia hacemos el mismo partido van a entrar y creo que Morata sabe sobrellevarlo y marcará (...) Tenemos un magnífico vestuario, pero siempre con Ferran Torres [de 21 años y del Manchester City] hablamos de todo lo que nos pasa a intentamos tener la cabeza fría».

David Jiménez Silva -125 partidos con España, 37 tantos- se coronó en el Ernst-Happel-Stadion con 22 años y cinco meses con la primera Euro de un ciclo de oro. Pedri busca su hueco a base de arte y récords. La sangre del teguestero eterno, que se ha convertido en indiscutible para Luis Enrique.

Mel: «Se lo tiene bien merecido; es puro talento»

José Mel Pérez puso a Pedri en el escaparate en la pretemporada de 2019 con 16 años y se estrenó en aquel verano ante el Gran Tarajal -20 de julio-. El 18 de agosto, ante la SD Huesca, en el Gran Canaria, firmó su primer partido oficial con 16 años, 8 meses y 22 días en Segunda División. El novelista Mel, de vacaciones en Sevilla, ultima los detalles de la pretemporada amarilla que arranca el 2 de julio con los reconocimientos médicos y el testeo de la Covid-19. Dos años después, asume la explosión definitiva del gran talento de la ‘Roja’. «Tiene más que merecido todo lo que le acontezca, es puro talento. Un trabajador incansable. Le recalcaría que tirase más a portería, debe ser más incisivo cuando pisa área rival. Un chico ejemplar, y su éxito es el de la UD Las Palmas. De un conjunto que apuesta de forma descarada por la cantera. Cada paso de Pedri, es un empujón al resto de los chicos de la base», determina el estratega centenario amarillo, que afronta el 13 de agosto su cuarta campaña consecutiva en el club amarillo -contabiliza 102 duelos de amarillo-. | P. C.