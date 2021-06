‘Vitolo’: «El Atlético es grande; pero otro año sin jugar es difícil»

A las cuatro Ligas Europa y una Supercopa de Europa, Vitolo sumó a su palmarés su primera Liga hace 26 días. Ya de vacaciones, analiza la fórmula mágica de Simeone y aplaude la categoría de Luis Suárez o Correa. Con 292 minutos, está dispuesto a escuchar ofertas. Con 31 años, volver a la UD le emociona. «Es el escudo de mi tierra».

Su cuarta campaña en el Atlético de Madrid se cerró con la conquista de LaLiga Santander, que es la primera de su palmarés -ya ha ganado cuatro ediciones de la Liga Europa (Copa de la UEFA) y una Supercopa de Europa-. ¿Qué tiene de especial el entorchado liguero, sellado hace 26 días en la última jornada y de forma tan agónica ante el Valladolid de Roque Mesa?

Tremendamente feliz, un título es algo increíble y en el caso de una Liga, solo puedes llegar a conquistar desde la constancia y la regularidad. Son 38 jornadas y ante colosos como el Madrid y FC Barcelona. Pero somos el Atlético, nunca nos rendimos. Tiene un valor enorme. Es muy difícil de conseguir, así que muy contento y de vacaciones en mi tierra.

A nivel personal, alcanza los 15 partidos y 454 minutos en todas las competiciones en la campaña 2020-21. Ha tenido lesiones y múltiples contratiempos. ¿Satisfecho con su rol?

Claro que no he jugado lo que me gustaría y es lo peor que te puede pasar como jugador pero yo siempre he ido a entrenar con las mismas ganas e ilusión. Mis retos y ambiciones siempre están ahí, siempre he luchando para intentar jugar el máximo de minutos posibles pasara lo que pasara.

Es LaLiga de Luis Suárez. ¿Cómo analiza el trabajo del delantero uruguayo? ¿Estaba tan dolido por su salida del Barcelona como descarte de Koeman?

Luis Suárez es un fenómeno. Hablamos de un delantero de nivel ‘top’. Es uno los mejores del mundo y lo ha demostrado por su sacrificio y eficacia. Ha sido un gran fichaje para el Atlético.

Morata es un crack y no tengo duda alguna de su potencial. Jugué con él y lo tiene todo

La filosofía del ‘Cholo’ Simeone sigue inquebrantable tras diez años en el club colchonero y ya es el más laureado de la historia del Atlético. ¿Dónde reside su secreto futbolístico? A nivel personal, ¿por qué no ha logrado pulir al mejor Vitolo?

Simeone es un gran entrenador y su secreto reside en la motivación. Detrás de su sapiencia futbolística, late un gran motivador para los jugadores. El saber qué decir en cada momento es crucial. En lo referente a mi situación personal, la verdad que desde que llegué tampoco es que haya tenido mucha continuidad por diferentes motivos. Es una pena porque el ‘Atleti’ es un gran club y me hubiera gustado triunfar de rojiblanco y portando ese escudo.

Koke, Savic, Llorente...El Atlético es un grande desde la solidez y el trabajo grupal. Es su marca. ¿Le molesta que se cuestione la belleza del juego?

No molesta, pero sí detecto una evolución en el Atlético. En esta temporada, hemos firmado grandes partidos, con un juego de altísimo nivel. ¿Por qué? Básicamente porque hay jugadores de un nivel impresionante. La historia hablará del mérito de esta plantilla. Superar a Madrid y Barça no es fácil. Es un salto enorme.

¿Vio perdida LaLiga?

Hubo una racha de partidos en los que no estuvimos finos [una victoria en cuatro jornadas desde la 27ª a la 30ª fecha liguera]. Barça y Madrid se acercaron y nos recortaron puntos pero personalmente confiaba muchísimo en el equipo. Así lo habíamos demostrado meses atrás con nuestro trabajo incansable. Ofreciendo un gran nivel futbolístico. Esa constancia y regularidad nos permitió ser fuertes, creer firmemente en nuestro potencial. De ahí el grado de dificultad antes dos gigantes, pero no nos derrumbamos en ningún momento. Tuvo mucho mérito.

Un entorchado sin celebraciones multitudinarias. ¿A qué sabe un título en tiempos apocalípticos? ¿A quién le dedica el entorchado liguero?

Las celebraciones no han sido como todos queríamos tanto la afición como los jugadores pero bueno esto es lo que nos ha tocado vivir y hay que aceptarlo. Respetar y acatar lo que nos digan desde las esferas sanitarias. El título se lo dedico a mi familia, son los que nunca desfallecen. En especial a mi mujer [Leticia]; es una grandísima mujer. A pesar de que a veces voy jodido a casa por no jugar o demás ella siempre me levanta para que siga adelante. Es una crack, mi confidente, amiga, pareja y una madraza increíble.

El gol de Correa fue la imagen del resurgir en Pucela ante el Valladolid. Menudo golazo de puntera. ¿Considera que se han infravalorado al atacante?

Correa es un pedazo de jugador. Es cierto que a veces ha estado cuestionado en el Atlético de Madrid pero el que convive con él y ve lo que hace, no maneja duda alguna. Es un jugador diferente de muchísimo nivel y además como persona es un diez.

Le resta un año de contrato y estuvo cerca de salir en el mercado invernal al Villarreal, ¿se ve agotando su etapa en el Atlético o saldrá en verano?

Vamos a ver qué sucede el verano. Tengo ganas de jugar y de demostrar todo lo que valgo, el fútbol que atesoro. Así que veremos qué opciones hay y lo que acontece al final. Aunque estoy en un gran club, uno siempre quiere jugar y otro año sin hacerlo es difícil.

Pedri tiene la cabeza bien amueblada y eso al final es lo más importante para ser alguien en el fútbol

Pedri debutó ante Suecia y ya es historia de España. El debutante más precoz en una gran cita. ¿Qué le parece la explosión del exjugador de Las Palmas?

Pedri es un fenómeno, no lo conozco personalmente pero me han dicho que es un chico con la cabeza bien amueblada. Y eso al final es lo más importante para ser alguien en el fútbol. Luce una madurez que no es propia de sus 18 años. Feliz por todos sus éxitos.

¿Y sobre la ausencia de Ramos? ¿Hubiese incluido a algún jugador más del Atlético?

No voy a entrar en ese tipo de polémicas. El seleccionador Luis Enrique es un gran entrenador y nadie como él habrá analizado todas las opciones para el ataque y la defensa en esta Eurocopa. Desde esa base, selecciona lo que él cree que es lo mejor para España.

¿Y de las críticas a Morata?

Morata es un crack, un delantero polifacético. Con muchísimos registros. He jugado con él [en las temporadas 2018-19 y 2019-20 en el Atlético de Madrid] y es un pedazo de delantero para la selección nacional. No tengo ninguna duda sobre sus condiciones y categoría, lo ha demostrado en su carrera. Solo debe mirar los clubes en los que ha militado [Real Madrid, Chelsea y Juventus].

Su nombre siempre figura en la lista de futuribles de la UD. ¿Pone fecha a su tercer periplo en el conjunto grancanario?

Pues no lo sé, como todos saben me gustaría retirarme en el equipo que me dio todo y el equipo de mi tierra. En este minuto, pues no sé la fecha de mi regreso.

Viera quiere conocer los detalles del proyecto de la nueva UD para regresar de China. El presidente Ramírez avanza que será amarillo. ¿Le gustaría volver a competir junto a Romario como hicieron en juveniles y en las campañas 2010-11, 2011-12 y en la 2017-18 en Primera?

Jonathan es mi amigo de toda la vida. Desde ‘pequeñitos’ ya estábamos trasteando por ahí [crecieron en la cadena del Árbol Bonito]. Está claro que me gustaría volver a jugar con él y más en la UD. Menudo jugador, sería divertido jugar con Viera. Ojalá que se pueda dar, le tengo mucho cariño. Un jugador sublime y de gran corazón.