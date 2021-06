Las hermanas Laiseca, en lo alto del podio

Las hermanas Laiseca, Paula e Isabel, conquistaron el entorchado nacional de la clase 29er de vela tras liderar la clasificación absoluta femenina del Campeonato de España, evento que concluía ayer en la bahía de la capital grancanaria bajo la organización del Real Club Náutico de Gran Canaria.

La cita dejó también otros buenos resultados para los regatistas de la entidad anfitriona. Martina Lodos y Daniela Díaz, terceras en la clasificación general de mujeres, se hacían con el título tanto en la categoría sub 17 como en la sub 19 femenina; en esta última, sus compañeras de equipo Sara e Isabel Momplet terminaban en la segunda posición.

A nivel masculino, los grancanarios Álvaro Alonso y Guillermo Castellano, también del RC Náutico de Gran Canaria, rindieron a un excelente nivel. Terceros en la clasificación general absoluta, firmaron una segunda posición en sub 19. Los grandes triunfadores a nivel de chicos fueron sin duda los hermanos Codoñer; con un quinto puesto como peor resultado en todo el Campeonato de España, se llevaron a Valencia los títulos absoluto, sub 19 y sub 17.

Bronce local en ILCA4

En la Copa de España de la clase ILCA4, que coincidía en aguas de la bahía de la capital grancanaria con el Nacional de 29er y también bajo la organización del RC Náutico de Gran Canaria, el mejor representante local fue Sergio Carbajo. Empezó su participación con un descalificado, reseteando los ánimos y apretando el acelerador a partir del ecuador del evento. Esto le permitía conseguir el tercer lugar del podio en la clasificación sub 18 masculina.

Pero esta competición tuvo un nombre propio, el de Daniel Cardona. El balear se paseó. Conseguía cuatro primeros puestos en las nueve regatas clasificatorias con una flota de 129 participante. El campeón se sintió muy tranquilo navegando en aguas grancanarias en unas condiciones que eran muy favorables, como así declaró en la línea de llegada de la penúltima prueba, donde ya se proclamaba vencedor. El valenciano Joan Ravie, del Club Náutico Campello, no pudo acortar distancias a pesar de realizar un impecable campeonato, teniéndose que conformar con la segunda plaza de la clasificación general.