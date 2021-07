El extremo grancanario del Atlético de Madrid, Víctor Machín Vitolo, saldrá del club en calidad de cedido en los próximos días. El examarillo no ha contado con la confianza del técnico, Diego Pablo Simeone, y ambas partes ven con buenos ojos una salida que le permita tener una mayor cantidad de minutos. Así pues, el ex de Las Palmas y Sevilla saldría cedido a un equipo de LaLiga Santander, según la Cope.

Vitolo, que esta temporada tan sólo ha disputado 15 encuentros entre todas las competiciones, no ha terminado de explotar en el Wanda Metropolitano y el club está dispuesto a dejarle marchar después de cuatro temporadas sin éxito –la primera media la jugó cedido en la UD, aunque sólo participó en 11 encuentros por culpa de una lesión–. Cabe recordar que el Atlético pagó por él al Sevilla algo más de 35 millones de euros en 2017.

“Es una temporada en la que apenas he contado para el míster. Un año difícil. Todos queremos jugar, ser partícipes de los objetivos del equipo y este año no he podido jugar lo que quería. Yo siempre he ido a entrenar con la máxima ilusión para intentar cambiar la situación, pero no pudo ser», comentó al término del curso.

«El equipo estaba muy bien y era difícil encontrar un hueco. Ha sido un año difícil, pero me voy con la satisfacción de haber ganado la Liga y esperemos al año que viene. Lo que quiero es jugar y vamos a ver qué opciones hay por ahí o si tendré que quedarme otro año más en el Atleti”, agregó. Tras sus vacaciones en la Isla, definitivamente se irá cedido.