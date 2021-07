Yéremi Pino, sin los Juegos: «No me supone una decepción»

Yéremy Pino, la última sensación del futbol grancanario, el extremo que convenció a Unai Emery, el estratega de las eliminatorias a doble partido para que lo incluyera en el once titular de la final de la Europa League que conquistó el Submarino Amarillo ante el todopoderoso Manchester United el pasado 26 de mayo. El relámpago de los costados groguets, pasa unos días de descanso en su Isla natal para volver hoy a la disciplina castellonense y comenzar mañana la pretemporada amarilla. Pero antes, disfrutó con los más pequeños del Campus José Ojeda e hizo las delicias de los que anhelan seguir sus meteóricos pasos.

Pino arranca la puesta a punto veraniega con su club, con el que mantiene contrato hasta 2024, con la máxima ilusión del mundo. “El Villarreal es el club de mi vida, me fui para allí con 13 años y me lo ha dado todo, tengo unas ganas enormes de estar ya allí”, incide el extremo insular.

Y esas ganas se acrecientan en Yéremi después de que su nombre no fuera incluido en los 22 elegidos por Luis De la Fuente, el seleccionador de las categorías inferiores de España, para formar parte del combinado nacional que acuda a los Juegos Olímpicos de Tokio. “Para mí no es una decepción, no me supone tener una espina clavada, entiendo que él considera que esa convocatoria son los mejores jugadores que podían ir y voy a “muerte con Luis y con la selección”, subraya el atacante.

Amor ‘groguet’

Sin la opción de acudir a la cita olímpica, a pesar de ser un fijo en las convocatorias de la selección sub 21, Yéremi se concentra en seguir recorriendo el camino del éxito con el Villarreal. Sus metas a corto plazo pasan por ganar la Supercopa de Europa (11 de agosto en Belfast contra el Chelsea). «Queremos llevárnosla a casa, para que después vaya cogiendo más nombre y una mayor creedibilidad de cara a la Champions League y LaLiga», subraya.

Los objetivo del atacante grancanario que abandonó la cadena de filiales de la UD en categoría infantil cuando tenía tan solo 13 años apuntan alto. Pero todo parte de una semilla que germinar.

Debutó el 25 de octubre de 2020, cuando saltó al césped del antiguo Ramón Carranza para disputar 4 minutos contra el Cádiz. Desde entonces, a caballo con el conjunto filial, hasta asentarse en la dinámica del primer equipo.

En ese vestuario, compartiendo sudor y esparadrapos con estrellas consagradas del panorama internacional, Yéremi se ha hecho un hueco. «No espera que esto ocurriera tan pronto, imaginaba que podía llegarme la oportunidad, porque te lo tienes que creer o se te hace más complicado, pero no esperaba que fuera tan rápido. Creo que le he respondido a Unai de la mejor manera, sobre todo con lo que me pide también en la parcela defensiva», resalta.

En esa caseta, el modelo de éxito del club está patente en sus efectivos, tal y como asegura el grancanario. «Aprender al lado de jugadores como Dani Parejo o Gerard Moreno te hacen la vida mucho más fácil. Es una locura aprender todos los días de ellos, sobre todo de los más veteranos como Raúl Albiol, Sergio Asenjo o Jaume Costa, que por mala suerte se va ahora del Villarreal (concretó su fichaje ayer con el Real Club Deportivo Mallorca). Gracias a ellos la cantera del equipo siempre triunfa, no solo yo, porque los apoyan a muerte, tienen clara cual es la idea del club», añade.

Un elenco de jugadores ligados al club castellonense, del que si Yéremi tuviera que destacar a uno con el que más conexión haya tenido y que cuida de él, Pino lo tiene claro: «Vicente Iborra, sin duda. Siempre me ha cuidado desde el minuto uno que puse un pie en el equipo. El primer gol que anoté me abracé con él y parecía que casi lo había metido él», comenta entre carcajadas.

Sin embargo Yéremi tampoco se olvida del club con el que creció en el corazón. Cuestionado sobre si le gustaría enfrentarse a la Unión Deportiva Las Palmas la próxima temporada en LaLiga, el extremo desvela que «desde pequeño» acudía a menudo al Estadio de Gran Canaria, ese en el que desea «cumplir un sueño jugando en él», porque como rememora: «Lloré como el que más con el gol de Araujo del ascenso en el 22-J». Sinceridad ante todo.