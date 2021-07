El carro de Pedri

“No sé si hablar todo lo que pienso de él... Con la edad que tiene, yo no había visto nada igual, y me voy a quedar ahí”, soltó Aythami Artiles en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva de la UD Las Palmas. Lo dejó caer, pero no lo dijo: era un talento increíble, incomparable.

Dos años después, Pedri es capital en el FC Barcelona –quien apostó por él en la subasta a la que la UD lo llevó ese verano– y semilla de una selección española que pasó en la Eurocopa de la indiferencia de un país al reconocimiento y la ilusión pública. Tal ha sido su influencia en este germen que Luis Enrique no se cortó para señalarlo como faro del futuro de España. «¿Alguien se ha fijado en la Euro que ha hecho un niño de 18 años que se llama Pedri? No lo ha hecho ni don Andrés Iniesta. Lo de Pedri no se lo he visto con 18 años a nadie en Eurocopa, Mundiales o Juegos Olímpicos, es algo fuera de toda lógica. Así que encantado que se suban al carro de Pedri muchos más», sentenció el seleccionador al término de la Eurocopa.

Sabe que lo puede decir porque Pedri es un ser que parece impermeable –si no lo es–. Un don que tiene tanto para asumir el juego de España en unas semifinales de la Eurocopa como para deslizar los elogios que le llegan. Ni aquello de Aythami Artiles aquel verano ni esto de Luis Enrique ahora le cambiará el paso.

El de la mochila

Como tampoco se lo cambió el salto del juvenil B de la UD al primer equipo, asumido con una sencillez que continuó en el Barça. Porque la gran cualidad de Pedri pasa por ahí: es extraordinariamente natural, sencillo, franco. Y justo tener todo eso en el fútbol de hoy es lo más difícil. Abandonar lo superfluo, lo accesorio para agarrar la esencia del juego y del espectáculo: divertir y divertirse.

Algo que va más allá de su fútbol. En la UD, se alejó de neceseres de marca para ir a entrenar: lo suyo era la mochila; en el Barça, salió un día del Camp Nou con sus cosas en una bolsa de plástico. En la UD, Roberto Arocha, uno de sus descubridores y grandes valedores en el club, era su ‘chófer’; en el Barça, antes de que sus compañeros empezaran a recogerle para ir a entrenar, iba subido en un taxi. Para qué más.

En ese arte de hacer hilvanar fútbol y vida con un cuajo único, en la semifinal contra Italia, clavó una estadística difícil de repetir: un 100% de efectividad sus pases. De los 55 balones que repartió en los 90 minutos no falló ni uno. «Pedri es tan bueno. Es una superestrella absoluta en ciernes. Futbolista magnífico», escribía Gary Lineker, comentarista de la BBC, en su cuenta de Twitter mientras veía el partido. Poco después, ponía su sello a las palabras de Luis Enrique con solo dos palabras: «Tiene razón».

Como la tuvo Pepe Mel. Lo suyo no fue un farol. «Tenía claro desde hace algún tiempo que es un chico que podía acortar los plazos. Si en el fútbol acortas plazos es porque vales y este chico cuando entrena con profesionales se hace mejor. Si puede estar con profesionales y hacerlo bien con el primer equipo no hay por qué no intentarlo», dijo también aquel mes de julio que resulta ya tan lejano.

Porque el tiempo no ha esperado por Pedri. Más bien al revés: es él quien ha corrido por encima del tiempo, jugando a hacer que parezca eterno cuando el balón está en sus pies. Y todavía le quedan los Juegos Olímpicos.