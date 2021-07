Once años después de marcar el gol que convirtió a la selección española en campeona del mundo, Andrés Iniesta ha charlado con Ibai Llanos en su canal de Twitch. El excapitán del Barça no ha esquivado ninguna cuestión y ha repasado toda la actualidad futbolística, desde la consecución de la Copa América por parte de Leo Messi y la selección argentina hasta la irrupción de Pedri, pasando por el buen papel de España en la Eurocopa que este domingo conocerá a su campeona.

Sobre Pedri, con quien se le ha comparado muchísimo en los últimos meses, Iniesta ha opinado que “nunca me han gustado los símiles, aunque son inevitables y a mí también me tocó alguna”. “Lo importante es que siga haciendo lo que hace. Veo que disfruta jugando, que no le cuesta hacer las cosas, que lo hace todo fácil y que es generoso en el esfuerzo. Tiene todas las cualidades, aunque solo tiene 18 años. Tiene que seguir aprendiendo, creciendo. Está en un club y en una selección que le van a permitir progresar”, ha valorado el manchego sobre el tinerfeño.

En declaraciones realizadas en Japón, donde juega en la actualidad, el exfutbolista del Barça ha resaltado que España participa con “una selección magnífica” en los Juegos Olímpicos de Tokio y cuenta “muchas opciones de hacer un buen papel”.

“Espero que España esté peleando por todo y vamos a ver hasta dónde llega”, ha señalado el jugador manchego, durante la inauguración este martes de una exposición en la Embajada de España en Japón sobre manga, cómic español y deporte, organizada con motivo del evento deportivo.

Iniesta, protagonista de la exposición con uno de los cómics expuestos inspirados en su biografía, ha expresado su confianza en las posibilidades de la selección olímpica para lograr el oro debido a que tiene “jugadores en todas las líneas que son muy importantes en sus equipos”.

Por otro lado, el actual futbolista del Vissel Kobe ha celebrado el hecho de que Leo Messi ya sepa lo que es ganar un título con su selección. “Creo que para él, a nivel personal, se ha quitado un peso de encima. Por fin ha ganado algo con su selección después de haberlo tenido cerca tantas veces. Ha hecho una Copa América impecable, más allá de los goles y las asistencias. Para mí sigue siendo el número uno”, ha analizado en relación al gran éxito de su excompañero y amigo.

Iniesta, que en Japón “he encontrado lo que buscaba al salir del Barça tanto personal como futbolísticamente”, ha elogiado a la selección española de Luis Enrique, que “ha demostrado que es una generación de futbolistas que competirá por ganar cosas”. También se ha ‘mojado’ sobre la posibilidad de que Gerard Piqué sea presidente del Barça en un futuro: “Yo creo que sí, que puede ser lo que él pretenda ser. Xavi, Puyol, Valdés y Piqué tienen que estar en el club de alguna manera”.