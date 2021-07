El golfista grancanario Rafa Cabrera Bello no pudo superar el corte en el Abierto Británico que se disputa esta semana en Royal Saint George's, en la costa sureste de Inglaterra. Cabrera Bello, con un total de 143 golpes tras su segundo día de recorrido, sumó un +3 final, a dos del corte, que se quedó en 141 impactos.

Al golfista grancanario se le atragantó la segunda parte del recorrido con tres bogey seguidos en los hoyos 11, 12 y 13. Y aunque rascó un par de birdies, Cabrera Bello se quedó fuera del torneo. Al final del día: 73 golpes.

Por su parte, el golfista español Jon Rahm pasó a la acción y, con una segunda jornada de seis bajo par, dejó atrás su mal debut y entró en la pelea por el título, aunque el sudafricano Louis Oosthuizen sigue a un ritmo endiablado.

El vasco firmó una gran vuelta que pudo ser aún mejor si no es por alguna corbata o birdie que no quiso entrar por centímetros. El campeón del US Open hace un mes recuperó al menos las sensaciones de un juego afilado para estar en la pelea por el último major de la temporada.

Tras el +1 del jueves, Rahm cogió carrerilla en el día del corte desde el hoyo 6 y firmó tres ‘birdies’ casi seguidos. En los segundos nueve sí los encadenó y, pese a esos que se le resistieron, terminó con un 64 y menos 5 en el total que le permiten ver el British con otros ojos.

Sin embargo, la pelea arriba está que arde. Collin Morikawa está a dos golpes de la cabeza, Jordan Spieth, a tres; y el número uno del mundo, Dustin Johnson, está a cuatro golpes.