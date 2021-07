Juan Carlos Quintana: «El secreto de la rapidez está en las notas y la disciplina»

Estamos muy motivados y con la ilusión de realizar un buen papel. Este año solo se han corrido dos pruebas del campeonato, Lorca y Terra da Auga y, lo cierto es que tenemos muchos deseos de subirnos al coche y hacer kilómetros con el Skoda Fabia R5. En estas dos primeras citas del CERT hemos podido constatar que tenemos un gran coche y un gran equipo. Aunque reconozco que será imposible estar cerca de Attiyah, Solans o de Cohete Suárez, porque ellos están al máximo nivel en equipamiento y preparación. Dejando al margen a estos pilotos, lo cierto es que hemos rodado en los cronos de Ares, Eizmendi, Pernía. Quizás la mayor satisfacción que estamos teniendo son las analíticas y las telemetrías que nos están indicando que estamos en el buen camino.

El feeling que muestra con el coche. ¿Podría lograr un podio?

El podio en el Campeonato de España cotiza al alza, el nivel de los pilotos y de los equipos ha crecido casi de manera exponencial en las últimas temporadas. Máxime en las pruebas que coinciden con el Súper Campeonato de España (SCER), y posiblemente, el ejemplo más claro es la presencia este año de Nasser Al-Attiyah. Todo un campeón y ganador del Dakar, que ha venido para competir en el CERT. Nuestro objetivo es rodar en cada rally en el quinteto de cabeza, no es tarea fácil, pero tenemos las capacidades y los medios para hacerlo. Ahora toca Lanzarote en el que solo vendrán los pilotos que hacen el CERT, eso creo que nos va a permitir poder estar un poco más arriba. Nuestro objetivo es pisar podio.

¿Qué más se necesita para poder pelear por la victoria?

No podemos olvidar que estamos posiblemente en el mejor equipo de competición de España, por lo cual tenemos un buen coche y sobre todo un equipo con una gran experiencia. Algo que nos comenta Josep –responsable de Calm Competició–, es qué para pasar al siguiente nivel hay que estar prácticamente día tras día subidos en el coche de carreras. Los que están arriba prácticamente están semana tras semana corriendo, haciendo test o probando nuevas soluciones. Son pilotos profesionales, viven por y para la competición. Nosotros estamos en otra división, este año hemos realizado dos carreras, un test y un Rallysprint en Zaragoza. Ahora cuando llegue el coche a Lanzarote, casi vamos a tener que revisar el manual para ver como lo ponemos en marcha.

No debe ser fácil competir sabiendo que tiene buen material pero que difícilmente va a poder ganar carreras.

No quiero utilizar ese tópico de que lo importante es competir. Todo deportista quiere ganar. Somos conscientes de nuestras fortalezas y conocemos perfectamente las debilidades, que como hemos comentado, es la necesidad de hacer más kilómetros. En el CERT se va solo a una pasada para tomar notas, es decir, hay que apuntar todo de manera muy minuciosa porque la segunda vez que pasas por esos tramos ya escontra el cronómetro. Con nuestro copiloto Yeray Mujica hemos mejorado mucho nuestro sistema de notas y hemos ganado una confianza muy poderosa. No es fácil tirarte en rasantes ciegos en cuarta o quinta velocidad cuando superas los 180 km/h, habiendo pasado una vez por ese sitio. No es un tema de fe ni de corazón, es cuestión de método y disciplina.

Al margen de todo lo deportivo, cómo ve el Rally Isla de Los Volcanes.

Lo cierto es que es un privilegio y un honor el poder contribuir a la promoción de nuestro rally entre los compañeros de península. Hace unos meses cuando nos acercamos a Nasser para invitarle a que viniese nos parecía que iba a ser algo muy difícil, pero hoy ya está confirmada su presencia. Ya ha reservado hoteles y tendrá que hacer muchas horas de avión para llegar a la carrera. También estamos especialmente orgullosos de haber trabajado con Calm Competició el que Yeray Lemes pueda subirse a un Skoda de primer nivel. Particularmente tengo un gran aprecio y admiración por el pequeño de los Lemes y tenerle en Lanzarote con un coche de máximo nivel creo que era un regalo que teníamos que hacerle a todos los aficionados. Yo soy mayor que él, pero tengo que reconocer que deportivamente aprendí mucho cuando le veía desde la cuneta. Será un gran rival, pero lo más importante es que tengamos un rally de máximo nivel y con mucha exposición mediática a nivel nacional e internacional. Creo que nuestras islas nunca antes han necesitado tanta proyección para recuperar el turismo. Contar con un Nasser en la prueba es un verdadero lujo y tenemos que maximizar ese valor para contribuir a la reactivación de nuestro motor económico que es el turismo.