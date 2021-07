El gimnasta rítmico canario Crístofer Benítez fue víctima la semana pasada de un ataque homófobo en redes por parte de una medallista olímpica rusa Tatiana Navka. «Lo femenino es femenino y lo masculino, masculino», llegó a decir la deportista de Europa del Este sobre un vídeo del tinerfeño, un pionero en la práctica de gimnasia rítmica en Canarias.

Las reacciones no se hicieron esperar y muchos usuarios y personalidades de todos los sectores, no solo de las Islas, sino de toda España salieron en defensa de Benítez.

“Una medallista olímpica ha dicho hace poco que “lo femenino es femenino y lo masculino es masculino” y sus hijos jamás verán esto. Así que aquí os dejo esta maravilla de Crístofer Benítez, para que llegue a cada casa. Disfrutadlo igual que yo”, publicó en sus redes sociales el líder de Más País, Iñigo Errejón.

El mismo Crístofer respondió al mensaje de apoyo del político y al de muchos otros días después de hacerse pública la polémica.

“Gracias, gracias e infinitas gracias”, comenzó. “Solo tengo palabras de agradecimiento para todos por el apoyo y cariño que me habéis mostrado ante las declaraciones/ ataque de la patinadora olímpica rusa que totalmente carecen de valores deportivos y de respeto”, continuó.

“Ya son muchos años luchando para que este deporte sea igualitario y poco a poco se está consiguiendo”, prosiguió. “España puede estar orgulloso de ser el país pionero en albergar Campeonatos de España de Gimnasia Rítmica Masculina y sobre todo de apoyarnos”, remarcó.

“Gracias de corazón, gracias por dedicarme unos minutos con vuestros mensajes y publicaciones, ha sido inmenso y sobre todo inimaginable el gran afecto recibido. Muchas gracias”, concluyó.

Mensaje sexista de Tatiana Navka

"Yo entiendo todo: progreso, tolerancia y aceptación, pero para mí esto es demasiado. Siempre he considerado la gimnasia rítmica un deporte hermoso y femenino, y aquí... ¿Hay una manera de olvidar que viste? Me alegro de que esto no exista en nuestro país y espero que nunca lo haga. Mis hijos nunca verán esto para que no crean que esta es la norma. ¿Quién crecerá en una sociedad occidental con tales tendencias? ¿A dónde les llevará este camino? Estoy segura de que al final van a tener un callejón sin salida".

La gimnasta quiso enmendar su error

Tatiana trató de enmendar su error con un nuevo post, pero sus palabras no hicieron más que agravar la situación: "No quería herir a nadie, si leíste mi publicación, puedes ver que no toqué a la comunidad LGTB. Pero tengo mi propia opinión en este asunto. No creo que un hombre deba usar falda. Un hombre debe permanecer masculino. Creo que mi hijo debería crecer en una sociedad donde hay diferencia entre hombres y mujeres. No estoy en contra, pero no lo apoyo. La orientación sexual es el negocio personal de cada uno. Pero cuando es todo propaganda que los niños ven en la televisión y en el espacio público, estoy en contra. Todo causa sentimientos encontrados. Esta es la razón por la que la Federación de Rusia castiga legalmente la propaganda de las minorías sexuales".