El grancanario Ángel Granda, debutante en unos Juegos Olímpicos, y que accedió a la última regata como décimo en la general, concluyó la Medal Race en quinta posición, aunque esa plaza no le sirvió para subir ningún peldaño en la clasificación final.

«Estoy contento con el resultado. Las condiciones no han sido las que más me favorecen pero al final hay que ser bueno con todas las condiciones. El segundo día lo hice bastante mal y he arrastrado esos resultados hasta ahora, pero contento por el resto», aseguró el regatista del Real Club Náutico de Gran Canaria, que completó una buena actuación en la bahía de Enoshima.

En el barco mixto Nacra 17, la grancanaria Tara Pacheco y el catalán Florian Trittel acabaron el día en el puesto quinto de la general con 40 puntos tras firmar en las tres regatas de la jornada un 7, 1, 7. La pareja se sitúa a ocho puntos del podio. Los españoles fueron protagonistas indiscutibles de la segunda manga, dominando la flota desde la salida. Con una contundente navegación que deja patentes las posibilidades de este equipo. «Somos capaces de remontar, que es bastante, pero nos gustaría estar delante desde el inicio para no tener que hacer esos esfuerzos», aseguró la isleña. Hoy, últimas regatas.

Además la grancanaria Patricia Cantero y la catalana Silvia Mas entran en liza, para completar dos días y cuatro regatas antes de la final olímpica del miércoles. También descansarán los 49er y los 49er FX las opciones más claras de subir al podio en estos momento del equipo olímpico de vela español.