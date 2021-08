El Club Deportivo San Isidro arranca su preparación de cara a la próxima campaña invitando a los nuevos valores de la zona a formar parte del club. El decano galdense realiza actualmente sus entrenamientos en la Ciudad Deportiva Venancio Monzón. Los valores principales de su escuela son fomentar una filosofía educativa e integradora.

Se ha puesto todos los mimbres para surtir a los diferentes equipos de la cadena de buenos jugadores y jugadoras, pero sobre todo se pretende educar en valores fomentando la práctica deportiva y la salud. Óscar Tacoronte, Presidente del club explicaba que “no hemos dejado de trabajar tras la conclusión de la campaña anterior para poder ofrecer primeramente a las niñas y niños, y también a los padres, un proyecto que les ilusione y del que se sientan orgullosos”.

Por otra parte quiso matizar que “queremos hacer una campaña de inscripción. No de captación. El concepto “captar” puede sonar a otras cosas y somos conscientes de que existen clubes que no se paran a pensar en el bienestar de los jóvenes. Para nosotros esto es primordial. No queremos que sólo piensen en lograr alcanzar metas futbolísticas, sino también que progresen en sus estudios, que conozcan valores como el compañerismo, la disciplina y, en definitiva, ayudarles a crecer felices”.

Nos adelantó la próxima publicación de la campaña de socios en la que “habrá muchas sorpresas. Obviamente queremos que los aficionados del club disfruten del fútbol, pero queremos ofrecerles también otras actividades deportivas, culturales y de ocio para el disfrute de todos los que se unan al club”.

En cuanto a las limitaciones existentes por la COVID-19, el Club Deportivo San Isidro seguirá aplicando el protocolo específico emitido por la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas. Con el objetivo de salvaguardar la seguridad y salud de los jóvenes en la Ciudad Deportiva Venancio Monzón se continuará con el estricto cumplimiento de todas las medidas preventivas (Medición de la temperatura, Higiene manos, Uso Mascarilla, Distancia de Seguridad, entre otras).