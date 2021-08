En busca de más retos

Hace cinco años, todo un país vibró con Anna Cruz en la eliminatoria de los cuartos de final de los Juegos de Rio 2016 que enfrentó a España contra Turquía. La escolta catalana recorrió media pista y a falta de un segundo se elevó ante un enjambre de brazos otomanos para despegar el balón de sus manos y anotar un canastón que metió a la selección en la pelea por las medallas. El miércoles pasado, Maite Cazorla tuvo una acción similar en la que se encargó de recoger la papa caliente y lanzar un triple para empatar el cruce ante Francia. El balón no entró y España cayó eliminada. El cambio de ciclo se confirmó, pero el camino hacia el futuro quedó dibujado en el subconsciente de la selección.

Cuestionada sobre las críticas que surgieron a raíz del triple lanzado, Maite lo tiene claro, sin titubeos contesta. «Bueno, había que lanzarlo, ¿no?». Los galones repartido en el equipo no fueron un problema para que la combo grancanaria asumiera la responsabilidad de emular en cierta forma a Cruz un lustro después y no dudó en tirarse un triple que abrió la ventana para que entrara aire fresco en la selección. Un fallo para sacudir las bases del equipo y que la regeneración necesaria vaya confirmándose poco a poco. «Unas veces entran y otras no, el de Anna fue dentro y este simplemente no quiso entrar, que si se podía haber dado un pase más, puede ser, pero no pasa nada, de todo se aprende», confirma Cazorla con su sonrisa perenne.

«Me gustaría que valoráramos toda la trayectoria que hemos tenido para llegar aquí» Leonor Rodríguez - Alero de la selección

Tras un largo viaje desde Tokio con parada en Madrid, ayer la representación grancanaria aterrizó en la Isla con cara de cansancio pero conscientes de que en pocos días tienen que continuar con el trabajo en pista. Junto a Cazorla desfilaron por la terminal de llegadas del Aeropuerto de Gran Canaria, Astou Ndour y Leonor Rodríguez para fundirse en un cálido abrazo con las familias de las tres estandartes del baloncesto isleño, junto a los padres deportivos del trío de la canasta, Domingo Díaz y Begoña Santana, quienes acogen siempre a la ‘MVP’ Ndour.

Las críticas en la derrota

A la vez que se le formulaba la pregunta a Maite, a escasos centímetros se encontraba Magic Leo para corroborar que no le gustaba para nada las críticas que se cernieron sobre la eliminación española. Una mueca cómplice a la pregunta del triple fallado por Cazorla que viene cargada por los mensajes inexplicables que se cernieron sobre Laura Gil en la fatídica eliminación contra el equipo galo. «Es muy difícil volver a casa con una medalla y no siempre se puede conseguir. Me gustaría que valoráramos toda la trayectoria que he menos tenido para llegar aquí y los éxitos que hemos tenido, no todo el mundo puede decir que ha ido a unos Juegos», subraya con vehemencia la alero con orgullo ante sus segunda experiencia olímpica tras la de Rio.

La cita japonesa ha sido complicada para Leonor. Con solo trece segundos jugados en el estreno olímpico ante Corea del Sur, la grancanaria acepta con cierta resignación no haber tenido mayor protagonismo sobre la cancha. «Han sido unos Juegos diferentes para mí. Del Europeo aquí cambió completamente mi rol, pero bueno, lo importante es estar allí para ayudar al equipo para lo que necesite. A veces juegas más y a veces juegas menos», confirma la exterior grancanaria, criada como no en la cantera de La Paterna.

El progreso de la ‘12’

Cuestión totalmente distinta a la que sí vivieron tanto Maite como Astou. La carga de minutos ha sido un frenesí durante todo el año y la propia Cazorla lo sobrelleva en sus carnes. La escolta, que se torció el tobillo en la Final Four de la Euroliga con el Perfumerías Avenida Salamanca, volvió a trastabillarse el pasado miércoles y sufrir la misma lesión. No la frenó y regresó a la cancha.

«El tobillo va bien. No me va a dar problemas para el principio de temporada, voy a estar lista, seguro. Está hinchado porque fue una torcedura, a veces lo siento porque no he parado en todo el año, ni tan siquiera desde que me lo hice, pero va bien, no hay que preocuparse”, traslada Maite sobre su estado de salud.

Astou, MVP dentro y fuera

Si hay alguien en la selección española a quien no se le pueden poner muchas pegas es Astou Ndour. Referente dentro y fuera de la cancha, luchadora por los derechos humanos de sus hermanos senegales como por cada balón rechazado por el aro, la pívot sabe sacarle el lado positivo a cualquier situación. La MVP del equipo nacional levanta pasiones, tantas como para que hasta los pasajeros que compartieron vestíbulo a la salida del aeropuerto le pidieran fotos de recuerdo.

Astou es alegría. Si le preguntas que si se siente bien porque haya vuelto a confirmar que está en un peldaño por encima de sus rivales, ella recoge el guante y contesta con sorna. “Bueno, supongo que sí, aunque no todos lo sabían”, se ríe. Dominio de la pintura y ante los medios. Es pura naturalidad.

«¿El triple final? Había que lanzarlo. A veces entran y otras no, pero de todo se aprende” Maite Cazorla - Base de la selección

En cuanto a la eliminación olímpica y tras la decepción del Eurobasket en el que España no consiguió el billete para el próximo Mundial de Australia, Ndour quiere hacer una reflexión sobre el trabajo realizado durante la última década. “Cada medalla es un regalo que hemos conseguido los años atrás. La gente se malacostumbra, ahora no lo hemos podido hacer, pues qué se le va a hacer, trabajaremos más para mejorar el futuro”. Y además, sabe quienes son los que están en su equipo. Su respuesta ante los que critican a la selección clarifica su visión del apoyo que reciben estas leyendas del deporte. «Hemos llegado a cuartos de final de unos Juegos, también hay que tener en cuenta que esto es digno de mérito. No se puede ganar siempre. ¿Las críticas? Prefiero quedarme con la gente que siempre ha estado apoyándonos, los que están siempre pase lo que pase».

De vuelta a casa

Astou pasará unos días en casa, en su isla, esa a la que siempre regresa siempre que puede, a la que anhela volver vestida de amarilla cuando el SPAR pueda pagarle el salario que merece una super estrella de la canasta como ella. Cuando la igualdad salarial sea una realidad en esta Isla. Begoña, su madre deportiva lo intenta. «En el SPAR Gran Canaria valoramos el esfuerzo y el talento de estas jugadoras. Estoy orgullosa de ellas y sirven de ejemplo y referente para todas las mujeres y hombres de nuestro baloncesto español. Ellas aprendieron desde pequeñitas que con trabajo todo se puede alcanzar».

«La gente se malacostumbra, ahora no lo hemos podido hacer, pues qué se le va a hacer» Astou Ndour - Pívot de la selección

Ella no parará. Mañana vuelve a viajar. Su vida es un no parar. La WNBA le espera. Las Chicago Sky le esperan para el domingo ante Seattle Storms. La liga vuelve a jugarse y ella es una mujer de retos. «Ahora me toca Estados Unidos y después ir a Venecia, que tengo unas ganas inmensas, porque Italia es una liga que ya conozco y vamos a ver si puedo conseguir ganar algún título», añade.

Un trío histórico desde Gran Canaria con ganas de seguir consiguiendo títulos y gestas sobre la pista. Ahora sin Lucas Mondelo, una vez el seleccionador nacional ha sido destituido de su cargo. Las paredes de las habitaciones de los amantes del baloncesto estarán, de aquellos que buscan referentes están con las fotos de Astou, Maite y Leo. Son mágicas.