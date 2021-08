El W60 Disa Gran Canaria arranca en Maspalomas. El mejor tenis femenino ha encendido la mecha del torneo con la fase previa y las primeras 41 jugadoras en pista, que lucharon por hacerse con una de las seis plazas en el cuadro principal. El torneo da el pistoletazo de salida con un salto de nivel y la mejor competición, en un ITF esperado que ha contado con ocho aspirantes españolas entre las combatientes del día.

Una lucha dura por seis plazas para uno de los torneos más codiciados del año, con 60.000 dólares y puntos WTA, hacia los que avanza firme la catalana Claudia de las Heras, protagonista de un gran encuentro contra la danesa Olivia Gram. También se acerca al cuadro clasificatorio la jugadora de Madrid, Estela Pérez-Somarriba, imbatible contra la grancanaria Marta García Reboredo. No tuvo rival la tenista madrileña Olga Sáez, sólida y firme hasta la victoria contra la argentina Julieta Lara Estable.

Claudia de las Heras se posicionó en las primeras horas del W60 ITF Disa Gran Canaria como un gran contrincante, tras protagonizar el encuentro más interesante del día con un juego ajustado contra su rival, la danesa Olivia Gram. Ambas dieron un gran espectáculo en la fase previa del W60 ITF Disa Gran Canaria, con un peleado 7-5/3-6/11-9 que se llevó la española. La joven de 17 años de Barcelona comenzó ganando el encuentro con superioridad de la tenista catalana en un set muy luchado por ambas con un 7-5, que su adversaria Olivia Gram logró remontar en un segundo set con un 3-6. El tercer set fue un duro y largo enfrentamiento, finalmente del lado de la jugadora de la ciudad condal con un 11-9 que levantó los aplausos de los asistentes.

De las Heras se convirtió en una de las primeras victorias españolas del día, pero no la única. Se sumó al pase a la siguiente ronda la jugadora de Madrid, Estela Pérez-Somarriba, que acabó con las posibilidades de la grancanaria Marta García-Reboredo en el torneo. La jugadora local trató de alcanzar en el marcador a la tenista madrileña, pero Pérez-Somarriba se impuso con un contundente 1-6/1-6.

También de Madrid, Olga Sáez superó a la argentina Julieta Lara Estable en un 0-6/4-6 y se apuntó otra de las victorias del día, que supone un paso adelante al cuadro principal que arranca este martes. El encuentro que comenzó con un primer set de superioridad de la española con un 0-6 levantó la expectación de los asistentes ya que la argentina puso a Sáez contra las cuerdas en un segundo set. Aprovechando sus fallos, la jugadora latina se acercó en el marcador poniendo en un aprieto a la madrileña, que finalmente logró llevarse en partido con un 4-6.

Sin embargo, no fue un gran día para la jugadora de Gran Canaria, Elena Rey, que no pudo con la solvencia de la búlgara Ani Vangelova, intratable con una victoria en la que la canaria no tuvo opciones a 0-6/0-6. La lanzaroteña Luna Dinoto fue la última canaria en caer contra la coreana Sohyun Park, una de las favoritas de la previa, que no falló en un 1-6/1-6. Con estas derrotas la fase previa se despide de la representación canaria. Tampoco tuvieron suerte en sus encuentros las jugadoras de Barcelona, Valeria Koussenkova, que perdió contra su sólida rival, Olivia Tjandramulia de Australia; y Claudia Hoste que cayó de la previa contra la italiana Martina Colmegna.

Lideraron la jornada en su pelea por una de las plazas del W60 ITF Disa Gran Canaria la búlgara Ani Vangelova (0-6/0-6), la coreana Sohyun Park (1-6/0-6), la Australia Olivia Tjandramulia (1-6/2-6) que se unen en su camino al cuadro clasificatorio a la americana Jessie Aney que superó cómoda en un juego seguro a la búlgara Julia Stamatova (6-2/6-4). La acompañan en la siguiente fase la jugadora de Rumanía María Sara Popa que ganó a la ucraniana Elizabet Hamaliy en un holgado 2-6 en el primer set y un peleado 5-7 donde la jugadora de Ucrania peleó una remontada que no pudo ser. Pasó de ronda también la alemana Alexandra Vecic que dominó su encuentro con la ucraniana Viktoriia Dema en un 6-3/6-1.

La búlgara Dia Evtimova y la italiana Nicole Fossa protagonizaron enfrentamientos de gran nivel, con tres sets peleados que dejaban claro que el W60 ITF Disa Gran Canaria va a ser un gran espectáculo deportivo. La búlgara Dia Evtimova ganó a la estadounidense Erica Oosterhout en un 6-3/3-6/10-12. Aunque la americana comenzó el encuentro ganando, no fue capaz de mantener su solidez en un segundo set que se llevó la búlgara a su terreno. Ajustado y decisivo fue el tercer set, que cerró con la victoria de Evtimova y la ovación de los asistentes en el Club Conde Jackson Tennis Maspalomas. La italiana Nicole Fossa puso la delantera en el primer set en un 6-2 contra una digna rival, la paraguaya Lara Escauriza, que logró poner el marcador de su lado en el segundo set en un 3-6. Cerró el enfrentamiento la jugadora italiana de 26 años que se acerca al cuadro principal en un sólido 10-2.

Ganaron en la primera jornada del W60 ITF Disa Gran Caaria la rumana Georgiana Ghioroaie con una limpia victoria frente a la eslovaca Sofía Milatova (1-6/3-6), la jugadora de Estados Unidos Ashley Lahey (6-1/7-6) contra la rumana Patricia Bejearu; al igual que María Timofeeva que ganó en un duelo entre rusas a Maria Bondarenko.