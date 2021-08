Yeray Lemes y Rogelio Peñate compartiendo asiento en el Skoda Fabia R5, lograron una brillante victoria en el 23 Rally Isla de los Volcanes, ofreciendo un recital de pilotaje en el que se apropiaron de todos los mejores tiempos de la segunda jornada. Lemes-Peñate superaron al catarí Nasser Al-Attiyah-Mathieu Baumel, ganador del tramo espectáculo del primer día, pero un doble pinchazo les dejaba fuera de competición, después de una actuación que ha dejado huella entre los aficionados por su agresividad y espectacularidad al volante.

El podio lo completaba Juan Carlos Quintana-Yeray Mujica con Skoda Fabia R5, en la segunda posición, mientras que la tercera plaza fue para Gorka Eizmendi-Diego Sanjuan (Skoda Fabia R5). Si Quintana se dejaba unos valiosos segundos en el tramo espectáculo del primer día, logrando reponerse y atacar sin bajar la guardia, llegando a subirse por los talud y con algún que otro susto, Eizmendi vio mermada su actuación debido a unos intensos dolores de espalda y un pinchazo. Quintana-Peñate lograron su mejor resultado en el CERT al acabar segundos a 1:28.6 del vencedor. Eizmendi-Sanjuan finalizaron a 3:19.4.

El paso del tres veces ganador del Dakar deja huella en la prueba por su agresividad

Lemes y Peñate, que habían acabado en el tramo espectáculo del viernes a solo 6 segundos de Al-Attiyah-Baumel, le robaron la plaza a los catarís al endosarle 7 segundos en el primer tramo de la segunda jornada. Al-Attiyah volaba por el trazado de una forma agresiva y con el aval de ganador de varios dakares.

Al traste

Sin embargo, en el siguiente tramo Al-Attiyah-Baumel, quedaban fuera de competición debido a dos pinchazos consecutivos al no disponer de más ruedas para sustituir. Attiyah, que no pudo reengancharse al no solventar el destalonamiento que sufría los neumáticos, al necesitar una máquina especial para su montaje, deja Lanzarote cautivando a los aficionados y dejando patente sus grandes dotes de volantistas y experto en un elemento como es la tierra. Su retirada fue una frustración para el público presente en la prueba del Campeonato de España de Rallys en tierra.

Lemes-Peñate, que habían atacado con mucha garra e inteligencia, lograron auparse a la primera posición tras iniciar su escalada de mejores tiempos en los tramos cronometrados, sumando la totalidad de los mismos hasta alcanzar la victoria final. Lemes firmó en su casillero 8 scratchs, entre ellos el TC+, por uno de Al-Attiyah, siendo otro suspendido por seguridad (Ciudad de Arrecife), de un total de 10 especiales. Soberbia la actuación de Lemes-Peñate que gana el rally de casa ante sus paisanos de una forma brillante y aplaudida por su concentración al volante.

Tanto Lemes-Peñate como Quintana-Mujica, llevaron a cabo una de su mejores competiciones sobre tierra. A ellos hay que sumar el majorero Kevin Guerra-Aitor Cambeiro (VW Polo N5), que llegaron a ocupar la segunda plaza absoluta hasta que una avería en el dirección le hacía caer hasta la cuarta plaza. Posteriormente, tras intentar superarse, abandonaron por avería. Fue entonces cuando las posiciones se definieron claramente con distancias holgadas entre unos y otros entre las diez primeras plazas.

El majorero Gustavo Sosa-Ariday Bonilla, con otro de los numerosos Skoda Fabia R5, fueron de los equipos más sobresalientes al acabar en la cuarta plaza, superándose a sí mismos y satisfechos con su actuación. Sosa-Bonilla culminaron a 5:28.6. La quinta plaza fue para el lanzaroteño Juan Carlos de la Cruz-Miguel Ángel Rodríguez (Mitsubishi EVO-IX), a 6:56.4. De la Cruz había sufrido muchos problemas que le retrasaron y en su afán de recuperar posiciones, alcanzaba al participante que le precedía, siendo perjudicado por el polvo que le restaba visión.

El mexicano Ricardo Triviño y exjugador de fútbol, acompañado de Vicente Salom con un Skoda Fabia R5, clasificaban en la sexta plaza a 8;20.0. Tras Triviño finalizaba el tinerfeño Jesús Tacoronte y María Sáez (EVO-IX), séptimo a 9:42.2, tiempo al que sumó una penalización de 30 segundos.

El top ten lo completaban Aníbal Hernández-Jonathan Hernández (EVO-VI), octavos a 10:29.0, inmersos en un mar de dificultades mecánicas, que gracias a su arrojo y valentía lograban alcanzar la línea de meta. La peninsulares Roberto Rozada-Diego Fuentes (Hyundai i20 N5), fueron novenos a 11:53.5, superando en unos 47 segundos sobre los décimos clasificados, Miguel Ángel Rodríguez-Patricia Guillén (Subaru Impreza WRX STI), a 12:41.3.

La victoria en coches de tracción a un solo eje fue para los grancanarios Cristian Calderín-Iban Santana (VW Golf GTI), en la undécima posición a 13:02.0. Calderín rodo a un alto nivel, su pilotaje ya demanda una montura superior, pero con sus modestos apoyos logra meritorias actuaciones. Otro de los que acabaron contentos fueron los teldenses

La dureza del trazado dejó a un buen número de retirados en una prueba espectacular

La dureza de la prueba lanzaroteña se cobró un buen porcentaje de retirados (23) y muchos equipos, aunque alcanzaron la meta final, llegaron con sus monturas muy tocadas mecánicamente, como fue el caso de Manuel Osorio-Alberto Dos Reis (Peugeot208 T16 R5) y Aritz Iriondo-Joseba Sánchez (Peugeot 208 Rally4), Entre los abandonos más destacados sobresalen Oriol Gómez-José Murado (Citroën C3 N5), Esteban Feo-Jesús Alonso (EVO-VIII), Raúl Capdevila-Rayco Hernández (Citroën C3 N5), Fran Álamo-Juan Arencibia (EVO-VIII), y el llegó a comandar las dos ruedas motrices, Alex Español-Claudio Ribeiro (Renault Clio Rally5).

Buen ambiente

La organización de Evesport cumplió con su labor y cumpliendo con la casi totalidad de los tramos cronometrados, a pesar del deterioro sufrido en algunos trazados. El balance final es muy positivo, por lo que el Campeonato de España de Rally en Tierra deberá seguir contando con la isla lanzaroteña, que contó con una afición e instituciones entregadas a su cita reina.