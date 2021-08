El W60 Disa Gran Canaria encara su recta final al cuadro principal, donde las mejores jugadoras de tenis femenino pujarán por el podio de uno de los torneos más esperados de la temporada.

Maspalomas, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, es seña de identidad de Gran Canaria y además de punto de turismo por excelencia será también por dos semanas el mejor destino deportivo con la celebración de los W60 Disa que ya comienza a recibir a sus tenistas del cuadro principal. Los últimos partidos clasificatorios ajustan la carrera a las 6 plazas de previa para la competición, que han peleado las 24 jugadoras de esta segunda jornada, dando su mejor juego para hacerse con su hueco en el campeonato.

La recta final al cuadro principal, que comienza mañana martes, ha contado con un cielo azul, un verano a 25 grados y las cómodas pistas del Club Deportivo Conde Jackson como algunas de las ventajas que han permitido disfrutar de una gran jornada. El salto de nivel del torneo se nota en la pista y fuera de ella, con un juego muy exigente para llegar al cuadro principal.

Un gran premio y los puntos WTA son el objetivo de esta semana, al que se acerca la jugadora de Palma de Mallorca Yvonne Cavalle-Reimers que se ha mostrado imbatible en su encuentro de hoy. Contra la búlgara Ani Vangelova, la mallorquina se estrena en el campeonato de 2021 aunque es una gran conocedora de esta prueba. Cavalle-Reimers no dio opción a su rival con una victoria para España de 6-0 y 6-2 con el que avanza firme al cuadro principal.

Un segundo set de infarto. Así ha sido el encuentro entre la jugadora de Madrid, Olga Sáez y la italiana Martina Colmegna a última hora de esta tarde. Tras vencer ayer, Sáez se situó como una firme aspirante al torneo y aunque resolvió con solvencia el primer set a su favor con un 1-6, la italiana la puso en un fuerte aprieto en la segunda parte del partido. La tenista nacional, que ya cuenta con 11 títulos individuales en su palmarés, peleó por su hueco en el cuadro contra la italiana, que logró equilibrar el marcador que estaba del lado de la española en la primera hora de encuentro. Martina Colmegna fue una rival muy dura para Sáez, que finalmente logró imponerse y afianzar su liderazgo, en un cierre de partido ajustado y de gran espectáculo con un 5-7.

No llegaron a la victoria las demás representantes españolas de la jornada, con la derrota de Alba Carrillo ante el juego decidido de la estadounidense Ashley Lahey, que aunque tuvo que luchar la plaza a la siguiente ronda a tres set con la tenista de Murcia la hizo caer del torneo con un 5-7/6-4/10-1 para la americana. La también española Claudia de las Heras no tuvo oportunidad contra su rival, la chilena Barbara Gatica que la ganó en un 6-2/6-0. Cayó también del cuadro la jugadora de Madrid Estela Pérez-Somarriba, que a pesar de su gran actuación de ayer no superó la barrera que le impuso la rusa Maria Timofeeva con un 3-6/3-6.

El gran nivel de tenis que ha demostrado la previa eleva las expectativas del W60 Disa Gran Canaria, una competición codiciada en este 2021 por su gran localización, volumen de premios y puntos internacionales, que la afianza como una de las más esperadas del circuito. Las tenistas no solo tienen la posibilidad de alojarse a apenas unos metros de las pistas, sino que el club se encuentra en un lugar estrella para disfrutar del mes de agosto, con una temperatura ideal en plena ola de calor en la práctica totalidad de España peninsular. Seguridad en destino y un estricto protocolo Covid convierten a este torneo en una cita segura y organizada con todas las garantías, además de un clásico del verano en el calendario deportivo internacional.

Tocando ya este cuadro principal se encuentran otras de las tenistas que han completado la jornada con victoria, como son la alemana Alexandra Vecic, la jugadora de Rumanía Georgiana Ghinroaie, la tenista búlgara Dia Evtimova, y las deportistas rusas, la cabeza de serie de esta fase clasificatoria Elina Avanesyan y su compañera Maria Timofeeva, además de la norteamericana Ashley Lahey, la portuguesa Francisca Jorge, la chilena cabeza de serie número 2 de la previa Barbara Gathica, y la jugadora coreana Sohyun Park que cumula su segunda victoria tras ganar ayer.