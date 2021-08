¡Se destapó Santi Aldama! Por fin. Llegó la primera gran noche del mayor talento del baloncesto grancanario. El ala-pívot de los Memphis Grizzlies anotó 11 puntos y capturó 14 rebotes en el penúltimo choque de la Liga de Verano ante los Chicago Bulls, a los que vencieron por 96-91. El arranque tímido del jugador forjado en el Colegio Canterbury empieza a difuminarse.

Santi salió al paso de las primeras dudas que se cernían sobre su adaptación a las canchas de la NBA. “Tengo que tener paciencia y las cosas irán saliendo poco a poco, el ritmo de juego es mucho más rápido de lo que estaba acostumbrado en la Liga Universitaria y voy a hacer caso a mis entrenadores para ir mejorando, denme tiempo que se verán resultados”, trasladó el ala-pívot a la conclusión del tercer encuentro de la Summer League, cuando sus Grizzlies cayeron ante Sacramento Kings y el Lion pudo mejorar sus prestaciones con 12 rebotes, aunque se quedó en unos timoratos 6 puntos tras fallar 12 lanzamientos de 13 intentos.

El jugador forjado en el Colegio Canterbury se exhibe con cuatro asistencias de lujo

Ahora, con la puntería calibrada, el flamante número 30 del último Draft de la NBA, ya maravilla a los amantes del baloncesto estadounidense y ante los Bulls, un clásico de la competición americana, poseedor de seis anillos de campeón, simplemente jugó como él sabe. A los 11 puntos, merced a dos triples anotados en seis intentos, dejó 4 asistencias al más puro estilo Magic Johnson. Pases sin mirar y continuaciones de balón que facilitaron un juego vistoso para el equipo de Memphis.

“No ha cambiado nada, me he acostumbrado al nivel de juego. He jugado 4 partidos, lo que es completamente diferente a no haber jugado. Se trata de acostumbrarse, estar cómodo, conocer mejor a los compañeros, ir paso a paso y aprender mucho”, resaltó Aldama a la conclusión del choque.

Cuestionado sobre su faceta como pasador, Aldama respondió describiéndose: «Ese es mi juego. Llevo jugando así toda mi vida. Me estoy acostumbrando a jugar fuera de ese rol, aun así voy a seguir desplegando mi juego, lo cual es genial. Pero me tengo que acostumbrar a todo, no creo que haya cambiado mucho».

«Este es mi juego de toda la vida, pero me tengo que acostumbrar a todo lo que me pidan»

Al cierre de esta edición, Aldama jugaba contra Los Angeles Clippers, franquicia que traspasó con Memphis a Eric Bledsoe dirección a California, a cambio de Patrick Beverley, Rajon Rondo y Daniel Oturu