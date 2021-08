La tercera jornada del W60 Conde Jackson Maspalomas ha puesto a jugar a sus promesas españolas. Durante este martes del mejor tenis femenino, un total de 5 jugadoras nacionales han mostrado su valía en la tierra batida del Club Conde Jackson de Maspalomas.

La primera es ganar ha sido la tenista de Madrid, Estela Pérez-Somarriba en una victoria que le abre las puertas al evento principal. Pérez-Somarriba ganó con un marcador 3-6/2-6 más que un partido, ya que se llevó consigo una de las seis plazas al cuadro principal del exigente W60 Conde Jackson Maspalomas. El torneo cierra su clasificatoria con la americana Jessie Aney y Ashley Lahey, la rusa Maria Timofeeva, la andorrana Victoria Jiménez y la rumana Ilona Ghioroaie en sus filas, con un disputado pase desde el cuadro previo al principal y a batirse con las mejores.

La jugadora de Madrid, María Gutiérrez, firmó la segunda victoria española de la jornada. Largo y disputado, pero finalmente del lado de la tenista nacional, la cita entre María Gutiérrez y su rival, la japonesa Yuki Naito se cerró en un 6-2/3-6/6-1 con buenas noticias para Gutiérrez. Comenzó decidida a ganar, con un sólido 6-2 que puso rápido a la madrileña por encima de una de las jugadoras prometedoras, Yuki Naito que es cabeza de serie 4. La única nipona del cuadro logró superar sin mucho problema en un segundo set a un juego más débil de Gutiérrez, que necesitó de un tercer set para parar el marcador y dar la campanada.

No tuvo suerte la tenista catalana Claudia Hoste, que fue derrotada en la ronda clasificatoria por la americana Jessie Aney, que pasó al cuadro principal con este triunfo. No se lo puso fácil la jugadora de Barcelona, que aunque empezó perdiendo con un primer set a 6-2 logró recuperarse en un segundo set con un marcador que cerró a su favor en un 4-6. Su gran actuación del segundo set sirvió para mostrar de lo que era capaz la raqueta de Hoste, pero no fue suficiente para llevarse la ansiada plaza al evento principal, que un tercer set muy disputado y de gran espectáculo (13-11) le dio a la norteamericana.

Jessica Bouzas cayó del cuadro. Tras apenas unos minutos de encuentro, la jugadora de Galicia anunció la retirada de su primer partido contra la brasileña Gabriela Ce. Con apenas 4 juegos debutados y ganando la jugadora carioca en 1-3, la tenista de Pontevedra dio por cerrado el marcador y se despidió del torneo, el segundo que debuta en Gran Canarias tras un gran juego la pasada semana en la isla.

También debutó en la jornada de hoy la única grancanaria del cuadro, Ana Lantigua, que peleó su ronda de treintaidosavos con la italiana Martina Di Giuseppe, aún en juego al cierre de esta nota. El torneo tuvo que pararse por unas horas a causa de las altas temperaturas y por la seguridad de las jugadoras.

Sorpresa en un encuentro entre rivales potentes y grandes aspirantes a escalar alto en este W60 Conde Jackson Maspalomas. La ronda de clasificación, en su camino al cuadro principal ha puesto a ambos lados de la red a la cabeza de serie de la previa, la rusa Elina Avanesyan, que logró llegar desde el clasificatorio a semifinal en una brillante actuación en el W60 Disa Gran Canaria, contra la campeona junior del mundo, la tenista de Andorra, Victoria Jiménez. En apenas media hora de partido, la retirada de la líder de la previa, Avanesyan le dio pase directo a Jiménez para el cuadro principal, donde se perfila como un gran espectáculo y una dura contrincante para los próximos días.

Hora de los dobles

Los primeros partidos de dobles llegan en esta tercera jornada. Estrenan la competición por parejas los cinco primeros partidos, Noa Liauw-Ekaterina Maklakova contra Federica Prati-Ani Vangelova, Freya Christie-Yuriko Miyazaki contra Victoriia Dema-Carole Monnet, y el partido entre Martina Caregaro-Anna Zaja contra las rumanas Patricia Bejenaru-Ilona Ghioroaie.

Gran expectación para ver jugar a la pareja de Olivia Gram-Sohyun Park contra Victoria Jiménez y Arantxa Rus. Jiménez-Rus se colocan como foco de atención y centro de las expectativas como un dueto potente al unirse la campeona junior y la número 80 del mundo Arantxa Rus. También se citarán en la tierra batida, aún sin haber dado comienzo al cierre de esta nota, un gran duelo entre la polaca Weronica Forys y la norteamericana Erica Oosterhout contra la pareja rusa cabeza de serie 3, Alina Charaeva y Maria Timofeeva que jugará con su compañera en el que será su segundo partido de hoy.